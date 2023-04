Video: así atacaron de atrás a un turista uruguayo en Buenos Aires y le robaron pertenencias

Un turista uruguayo sufrió un violento robo este viernes 14 de abril en el barrio de Palermo Soho en Buenos Aires, Argentina.

Dos ladrones lo abordaron por atrás, lo tiraron al piso y le robaron un reloj. Luego, cada delincuente se fue con un cómplice que lo esperaba en moto. Lo sucedido en la intersección de El Salvador y Gurruchaga a las 17:30, según Infobae, quedó grabado en cámaras de seguridad de la zona.

Nicolás, el turista uruguayo que vive hace más de 20 años en Francia, contó a TN que "fue todo muy rápido". "No duró más de diez segundos", relató. "Recuerdo que antes del robo crucé miradas con alguno de los delincuentes. Después, cuando sentí que me agarraban por la espalda, pensé que podía tratarse de un amigo que quería sorprenderme. Fue un poco violento, pero por suerte me ayudaron dos chicas que trabajaban en un bar de la esquina", narró,

"No se lo deseo a nadie. La realidad es que estuve caminando toda la tarde por Palermo y vi muchos policías en la zona. A mí me dio la impresión de que esto estaba muy coordinado", aseguró el hombre.

Fiscalía investiga el robo de oficio, porque el uruguayo hizo la denuncia, según Infobae.