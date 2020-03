Video de la policía demuestra que denuncia del funcionario municipal es falsa

El funcionario municipal Daniel Piñeyro había denunciado este lunes en Fiscalía que había sido víctima de una detención arbitraria de la policía, y que luego los uniformados lo habían insultado, golpeado e incluso disparado en una pierna. Y que solo lo habían dejado irse si pedía disculpas a los agentes. Sin embargo, el video registrado por uno de los policías que participó del procedimiento que tuvo lugar en la la Ruta 1 y Carlos María Ramírez, muestra que el relato presentado por el funcionario no corresponde con lo ocurrido y que no hubo violencia.

"Usted no es ningún delincuente pero la actitud que toma es pésima. Amerita llevarlo a la comisaría", se escucha decir al policía que dirige el operativo. Luego le dice que si se disculpa con los funcionarios y reconoce su error se puede ir para su casa.

"No estamos para complicar a gente trabajadora. Usted está cansado, estresado pero no puede tirarse contra la policía. Las cámaras vieron todo, usted me empujó", le dice el oficial según se escucha en el video que al principio está editado y adelantado pero que en total dura unos veinte minutos.

El Observador había adelantado este lunes que autoridades de la cartera de seguridad ya estaban en conocimiento acerca de que "lo que narra (Piñeyro) no ocurrió".

Al despedir al funcionario municipal, se escucha a una funcionaria policial decirle: "Acostúmbrese porque esto va a ser frecuente, acá en esta zona o en otra".

Además, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, se reunió este martes con la secretaria general del sindicato municipal., Valeria Ripoll, y el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, para mostrarle este video –cuyo principio fue acelerado durante la edición que hicieron las autoridades de la cartera de seguridad–, y al que ahora accedió El Observador

El hombre contó en un audio, que reprodujo Radio Sarandí en la mañana de este lunes, que la supuesta violencia comenzó luego de que fuera parado en la ruta. "Yo ya le había entregado la documentación y quería irme a mi casa. Me empezó a insultar, me dijo 'comunista hijo de..' y 'se acabó el recreo', y yo le dije que no me falte el respeto", relató.

"El oficial me pidió para revisar mi bolso y yo lo saco y lo pongo arriba del asiento. Ahí viene por atrás mío y me agarra el bolso y lo tira a 10,15 metros del lugar donde estábamos. Yo sorprendido le pregunto por qué hizo eso si yo no le había faltado el respeto. Yo ya le había entregado la documentación y quería irme a mi casa. Me empezó a insultar, me dijo “comunista hijo de..” y “se acabó el recreo” y yo le dije que no me falte el respeto porque yo era un ciudadano igual que él y me quería ir a mi casa", agregó.

Luego, contó que trato de huir, que los policías realizaron disparos, que después un médico forense constató que una bala le había lastimado una pierna, y que entre todos le dieron una paliza. Solo lo dejaron irse a su casa, relató Piñeyro, a cambio de que él les pidiera disculpas a los policías que lo habían agredido.