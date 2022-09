Video: un incendio arrasó un rascacielos en una ciudad en China

El incendio, ya extinguido, afectó el edificio de la empresa estatal de telecomunicaciones China Telecom. La ciudad de Changsha, de 10 millones de habitantes, es la capital de la provincia de Hunan.

Las impresionantes imágenes difundidas por la televisión estatal CCTV mostraban llamas inmensas de color naranja arrasando todo un costado del edificio, que tiene 42 plantas en la superficie.

En videos difundidos en las redes sociales, se puede ver una gruesa columna negra escapando del inmueble y a personas que huyen para evitar ser alcanzadas por escombros incandescentes que caen del cielo.

"Según una investigación preliminar, (el incendio) se habría declarado en un muro exterior del edificio", indicaron los bomberos de la provincia en Hunan en la red social Weibo.

"El incendio fue extinguido y no se halló ninguna víctima", subrayó la misma fuente, que agregó que el primer llamado de auxilio fue a las 15:48 hora local (4:48 de Uruguay).

Internautas publicaron imágenes de un largo brazo articulado por los bomberos que lanzaba agua contra la superficie negra del edificio, en parte calcinada.

"El incendio fue apagado a las 16:30 [5:30 de Uruguay]" y "las comunicaciones (telefónicas) no se interrumpieron", precisó China Telecom en un mensaje publicado en Weibo en el que confirmó la ausencia de víctimas en lo inmediato.

❗️In #China, the skyscraper of the largest telecom operator China Telecom in #Changsha is on fire. Hundreds of people could be burned alive. pic.twitter.com/GDNC74k8Tj