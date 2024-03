Video viral: taxista le pegó una piña a un hombre que discutía con un chofer de ómnibus en 18 de Julio

El video de una pelea entre un taxista, un chofer de transporte público y una persona que intentaba subir a un ómnibus en pleno 18 de Julio y Convención se viralizó en redes sociales y se convirtió en tendencia en X en Argentina.

Las imágenes muestran cómo un hombre se cuelga de la puerta delantera del ómnibus (un 111 de Cutcsa) y lo obliga a frenar. Le grita al conductor: "¿Pegás de garrón porque estoy en pedo? No me bajo, no me bajo nada, bajate vos".

Acto seguido, el conductor abre la puerta y se escucha a quién filma diciendo "partile la cabeza, amigo".

El conductor se baja y lo empieza a increpar. "¿Por qué me tratas de policía si yo no soy policía?", el hombre le grita "me pegaste, ¿no? vení". A lo que el conductor le contesta "a las cuatro de la mañana salgo todos los días". El chofer volvió a subirse pero el hombre se mantuvo en los escalones con la puerta abierta pidiéndole que baje a pelear.

"Pelea":



Por esta secuencia entre un pasajero, un chofer de colectivo y un tachero que se sumó para noquear a uno de ellos.pic.twitter.com/NfxwdM3lBw — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 12, 2024

Entonces el conductor volvió a bajar, el hombre que estaba en la calle intenta pegarle un golpe, pero erra, y el chofer intenta responder la agresión.

Es en medio de esa secuencia que se ve como un taxista frena de golpe, se baja, cruza 18 de Julio y desde atrás le pega una piña en la cara al hombre que increpaba al conductor, que terminó en el piso.

"Dejate de descansar a la gente que está laburando", lo increpó el taxista, que luego levantó al hombre y lo dejó en la vereda.

Integrantes del Sindicato de los Trabajadores del Taxi (Suatt) y de Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) señalaron a El Observador que no saben quién es el chofer ni cuándo exactamente ocurrió el hecho, por lo que no hay ninguna medida prevista.