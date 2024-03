Nuevo video de pelea viral en el Centro muestra que la persona que salió del ómnibus no era el chofer

Este martes por la tarde un video de dos personas discutiendo en la puerta de un ómnibus en pleno Centro de Montevideo durante la madrugada, que terminó con un taxista golpeando a uno de los implicados, se volvió viral en las redes sociales.

Las imágenes muestran cómo un hombre se cuelga de la puerta delantera de un ómnibus (un 111 de Cutcsa) y lo obliga a frenar. De allí baja una persona, que hasta este miércoles se informó que era el chofer del vehículo. "¿Pegás de garrón porque estoy en pedo? No me bajo, no me bajo nada, bajate vos", se escucha en el video.

El hombre que estaba en el ómnibus se bajó y lo comenzó a increpar. "¿Por qué me tratas de policía si yo no soy policía?", dijo, mientras que el que comenzó el incidente respondía: "Me pegaste, ¿no? vení". "A las cuatro de la mañana salgo todos los días", dijo el hombre del ómnibus, que volvió subirse pero el otro se mantuvo en los escalones con la puerta abierta pidiéndole que baje a pelear.

"Pelea":



Por esta secuencia entre un pasajero, un chofer de colectivo y un tachero que se sumó para noquear a uno de ellos.pic.twitter.com/NfxwdM3lBw — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 12, 2024

Cuando la pelea física comenzó, se ve como un taxista frena de golpe, se baja, cruza 18 de Julio y desde atrás le pega una piña en la cara al hombre que increpaba al conductor, que terminó en el piso. "Dejate de descansar a la gente que está laburando", increpó el taxista, quien luego arrastró al hombre a la vereda.

Un nuevo video difundido en las redes sociales muestra una grabación de una de las cámaras de seguridad del ómnibus y demuestra que en realidad el hombre que se bajó del ómnibus no era el chofer, sino un pasajero.

La toma, subida a las redes por el usuario @Trigo36 en la red social X, muestra la grabación de las 4:18 de la madrugada del 12 de marzo. En el comienzo se ve como, tras una discusión en una parada de ómnibus, el hombre que subió al colectivo golpeó a quien luego lo comenzó a increpar.

Y no fue el chófer del bus como decían ... pic.twitter.com/LoBZKFlITH — 𝓣𝓻𝓲𝓰𝓸 🇺🇾 (@Trigo36) March 13, 2024

Esa agresión fue la que desencadenó en la discusión que quedó grabada tan solo segundos después. Luego de la aparición del taxista (que no se ve en el nuevo video), el pasajero pasó su tarjeta STM por el lector del ómnibus y conversó unos segundos con el verdadero conductor del coche.

Integrantes del Sindicato de los Trabajadores del Taxi (Suatt) y de Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) señalaron a El Observador que no saben quién es el chofer ni cuándo exactamente ocurrió el hecho, por lo que no hay ninguna medida prevista.