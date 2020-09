Villar propone incorporar metrobús en Montevideo, idea cuestionada en el pasado por la IMM

La propuesta del candidato frenteamplista, Álvaro Villar, de construir un tren rápido por avenda Italia y agilizar el tránsito no es novedosa. La idea ha sido planteada varias veces desde el sector empresarial pero jerarcas de la Intendencia de Montevideo (IMM), incluida la gestión de Daniel Martínez, y otros expertos en tránsito se han pronunciado en contra de la idea.

El plan de Villar para mejorar la movilidad urbana en Montevideo, propuesto a finales de agosto, es más amplio y plantea en una primera fase la implementación de un tranvía que recorra los cinco kilómetros que tiene 18 de Julio, y luego un metrobus por avenida Italia y otro por 8 de Octubre. Además, en una tercera instancia se habla de instalar un tren de pasajeros desde la estación central de AFE hasta Colón.

Ramón Méndez, exdirector de planificación de la IMM y asesor de la gestión de Martínez, señaló en abril de 2019 que la propuesta de implementar un tren de pasajeros en Montevideo “no se justifica bajo ningún concepto” por ser “inviable económicamente”. Entrevistado por No toquen nada de FM del Sol, dijo que para poder poner en funcionamiento un tren era necesario “tener un mínimo de cierta densidad de pasajeros”: “Para tener un tren de superficie precisás un mínimo de 12 a 15 mil pasajeros por hora y sentido. En Montevideo en ningún corredor tenemos más de 7 mil pasajeros hora sentido", argumentó.

En ese sentido se manifestó la exdirectora de movilidad de la comuna en 2015, Beatriz Tabacco, quien expresó que instalar un tranvía era inviable, por un tema de costos y densidad de pasajeros. “En Montevideo solo se llegaría a 5 mil (pasajeros por hora) y por tanto se está “muy lejos de los umbrales para que sea rentable”, aclaró en su momento.

A su vez, el propio Martínez, entrevistado a comienzos de febrero por El Observador, explicó que la idea de instalar “el tren de la costa” era difícil de concretar porque “hasta ahora el número de pasajeros posible, ni siquiera el real, es muy bajo”.

Leonardo Carreño

Incluso, el director del departamento de Movilidad de la IMM y actual asesor de Villar en movilidad, Pablo Inthamoussu, se ha manifestado contrario a la idea de instalar un monorriel en Montevideo. En un tuit publicado en septiembre del año pasado, le contestaba al periodista Miguel Nogueira sobre la posibilidad de implementar un monorriel desde Tres Cruces a El Pinar.

En el tuit, Inthamoussu decía: “Querido Miguel (...) nos estarían faltando nada más ni nada menos que 30.000 pasajeros por hora y por sentido (¡!), si tomamos como parámetro nuestra principal troncal (8 de Octubre) con 5.500 (¡!) pasajeros/hora/sentido”. Sin embargo, en diálogo con El Observador, el director de movilidad dijo que en ese caso cree que "hablaban de un metro”.

Querido Miguel: pasaríamos mucho tiempo esperando, porque nos estarían faltando nada más ni nada menos que 30.000 pasajeros por hora y por sentido(¡!), si tomamos como parámetro nuestra principal troncal (8 de Octubre) con 5.500 (¡!) pasajeros/hora/sentido.

Además (sigue:...) https://t.co/ncqCQeyMQs — Pablo Inthamoussu (@pablointhamouss) September 25, 2019

Desde el equipo de comunicación de Villar informaron a El Observador que un monorriel tendría un costo de US$ 30 o US$ 40 millones por kilómetro, mientras que el tranvía desde Ciudad Vieja a Tres Cruces costaría US$ 20 millones por kilómetro.

Avance tecnológico

La razón para proponer un tranvía ahora y no antes se justifica, según Inthamoussu, por “el avance tecnológico que hay hoy y que no había hace unos años atrás”. Si bien aún no está claro cómo se va a financiar el proyecto, el director de movilidad señaló que se están evaluando “varias vías”: a través de créditos de organismos multilaterales de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como financiamiento que “pueda venir del sector privado, como ocurrió en el fondo capital”.

Sobre la rentabilidad del proyecto, Inthamoussu dijo que “lo que está demostrado es que las inversiones en la infraestructura son realizadas por parte del Estado”. Acerca de si es factible o no invertir US$ 500 millones en el contexto de pandemia, aclaró que no se está planteando que “sea de hoy para mañana”. “Estamos hablando de un proyecto para desarrollar en un año. Esperamos que en un año mientras desarrollamos el proyecto todo indica que la pandemia va a tener un fin y después tenemos la propia ejecución del proyecto que va a llevar dos o tres años”, aclaró.

Camilo Dos Santos

A pesar de que todavía no se ha hecho ningún “sondeo concreto” con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para obtener su respaldo, Inthamoussu destacó que participó en un evento organizado por el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (Ceeic) y allí “quedó claramente el buen ambiente que hay por parte de todos los participantes para trabajar en esta solución metropolitana”. El asesor de Villar había expresado en el Semanario Crónicas en febrero que se necesitaba “que el gobierno de Canelones, el de Montevideo y el nacional estén a la par”.

El director de movilidad aclaró que es necesario tener “a un intendente y un gobierno departamental en diálogo permanente con las autoridades nacionales”. Incluso expresó que, más allá de las diferencias políticas, no se puede pensar “en unos y en otros”.

Aún no hay decisión sobre si se implementará primero el metrobús en avenida Italia o en 8 de Octubre: “Ahí tampoco hay una decisión preasumida. Creo que mucho de todo esto va a ir surgiendo cuando empecemos a aterrizar lo que es la fase misma del proyecto”, afirmó.

Con respecto a la pertinencia de ejecutar este plan ahora y no antes, dijo que hasta fines del año pasado no existía el STM "desplegado en el sistema suburbano y hoy sí”, además de que se va a poder utilizar la infraestructura del ferrocarril central para el tren propuesto en la fase tres del plan. “Son cuestiones que han ido evolucionando y madurando y que hoy ya son realidad”, sentenció.