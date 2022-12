Volodimir Zelenski fue elegido "Persona del Año" por la revista Time

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que encarna la resistencia de su país a la invasión rusa, es el nuevo personaje del año 2022 designado por la revista Time.

"Por demostrar que el valor puede ser tan contagioso como el miedo, por inspirar a pueblos y naciones a unirse en defensa de la libertad, por recordar al mundo la fragilidad de la democracia -y de la paz-, Volodimir Zelenski y el espíritu de Ucrania son la Persona del Año 2022 de TIME", escribió Edward Felsenthal, director de Time.

"En las semanas posteriores al inicio de los bombardeos rusos, el 24 de febrero, su decisión de no huir de Kiev, sino de quedarse y recabar apoyos, fue crucial. Desde su primera publicación de 40 segundos en Instagram el 25 de febrero, en la que mostraba que su gabinete y la sociedad civil estaban intactos y en su sitio, hasta los discursos diarios pronunciados a distancia ante instituciones como parlamentos, el Banco Mundial y los premios Grammy, el presidente de Ucrania estaba en todas partes", explicó el director.

AFP PHOTO / Neil Jamieson/ TIME / TIME Person of the Year

Portada de la revista Time que anuncia a Volodimir Zelenski como persona del año de 2022

La distinción que concede la revista neoyorquina desde 1927 suele destacar el peso y la influencia de una personalidad en la escena internacional y no tanto su popularidad. En 2007, fue el el presidente ruso, Vladimir Putin, el designado, por haber "impuesto la estabilidad" en su país y llevar a "Rusia a la mesa de las potencias del mundo".

Pero quince años después, la decisión "nunca había estado tan clara", según Time.

Enfrentado al malestar de la población y a la caída de la popularidad a principios de año, tras ser elegido por aplastante mayoría a la presidencia de Ucrania en 2019, el antiguo actor y cómico "galvanizó al mundo de manera que no habíamos visto en décadas", asegura Felsenthal.

En la portada de Time, el rostro del presidente ucraniano, con barba de varios días y su ropa de color kaki, el color de los uniformes de sus tropas, que se ha convertido en su uniforme desde la invasión iniciada el 24 de febrero, aparece rodeado de rostros de la sociedad civil entre girasoles y una masa de manifestantes enarbolando banderas del país, con los colores azul y amarillo.

Entre ellas, está la médica "Irina Kondratova, que ayudó a las madres a dar a luz en el sótano de un hospital durante los bombardeos", al "ingeniero Oleg Kutkov" que ayudó al país a mantener su red de conexiones, a la "directora del Kiev Independiente, Olga Rudenko", el cocinero Levgen Klopotenko, "que transformó su restaurante en cocina de emergencia" o el cirujano de guerra David Nott.

La portada del Time está acompañada de un largo reportaje del periodista Simon Shuster, quien entrevistó a Zelenski a mediados de noviembre en el tren privado que le llevaba a Jersón, la ciudad liberada símbolo de la contraofensiva ucraniana.

"Los rusos deben entender... No tendrán perdón. No serán aceptados en el mundo", advierte el presidente ucraniano que prefiere compararse con Charlie Chaplin y no tanto con Winston Churchill.

"(Chaplin) utilizó el arma de la información durante la Segunda Guerra Mundial para luchar contra el fascismo", subraya.

La revista también distingue a las "mujeres iraníes" como "heroínas del año", al ingeniero estadounidense Gregory Robinson y al equipo de la NASA que ha construido el telescopio espacial James Webb como "innovadores del año", en una lista en la que también está el jugador de béisbol de los Yankees de Nueva York Aaron Judge, que ha establecido un nuevo récord de ronjones en una temporada (62).

Zelenski sucede como personaje del año al empresario multimillonario Elon Musk, jefe de SpaceX y Tesla, y que este año compró Twitter, después del presidente y vicepresidenta de Estados Unidos, Joe Biden y Kamala Harris, en 2020.

AFP