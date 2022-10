Volvió a hablar el obispo Fuentes tras la polémica por las letras de Tini: ¿qué dijo?

El obispo emérito de Minas, Jaime Fuentes, habló este viernes tras la polémica generada por sus dichos al cuestionar a los padres que llevaron a sus hijas e hijos al Estadio Centenario para presenciar el el recital de Tini Stoessel, y al analizar una de las letras de artista argentina, la Triple T.

“Estoy enredado”, dijo el sacerdote en la habitual charla de 10 minutos en su canal de Youtube. “Todo empezó cuando se me ocurrió hace unos días poner atención a lo que cantaba Tini. Lo que hice fue leer despacio la letra de esa canción y preguntarle a continuación a los papás y mamás si estaban enterados de cómo venía la mano con esta artista. A partir de ahí el boom, los diarios, radios, los canales, en Uruguay, en Argentina.. Me llamaron, me hicieron una entrevista…y las redes, que si Instagram, si Twitter, a favor, en contra, me dejaron como palo en gallinero y otros muchos, quizás no tantos, me animaron”.

En un video difundido en su canal de YouTube, el obispo apuntó contra los padres que llevaron a sus hijas al espectáculo. "Sobre todo me dirijo a los papás y a las mamás de los que llenaron el estadio: ¿Ustedes han visto algún video de esta chiquilina? Tiene millones de seguidores, de visualizaciones. ¿Ustedes la han visto? ¿Ustedes han escuchado sus letras?", señaló. Y pidió: "Le pido a la santísima virgen que cuide a las niñas, que cuide a los niños, que cuide a los papás, a las mamás".

“Me preguntan cómo me siento. La verdad, haciendo el balance de lo que ha pasado me alegra que haya despertado el sentido crítico de muchos papás y mamás. El videito lleva más de 19 mil visitas, nunca había recibido tanto. Estoy contento porque pienso que padres y madres van a estar más pendientes de lo que pasa con sus hijos, y de lo que queda en sus hijos. Espero que vean la necesidad e importancia de conocerlos más, desde que son chicos, saber en qué están, saber que este mundo tan apasionante reclama cercania y que aprender a educarlos para la pluralidad. Ya se ve que hay muchos puntos de vista acerca de lo que está bien y lo que no”, agregó el cura.

“Por otro lado no les oculto que a veces me dan ganas de tomarme en serio lo que dice el Evangelio, en otro contexto, cuando Jesús pasando a orillas del mar de Galilea vio a unos y otros y le dijo síganme. Y ellos, dejando las redes, lo siguieron. A veces me da la tentación de dejar las redes, pero entiendo que seria una cobardia inaceptable”.

Fuentes también hizo referencia a las críticas que recibió. “Frente a muchos insultos y ordinarieces que aparecen en las redes la primera reacción es de fastidio. Pero me viene enseguida lo que dijo Jesús: “ama a tus enemigos’.

“No hace falta destacar que estamos en un mundo violento, estamos en estas sociedades donde se tolera todo excepto al que no está dispuesto a tolerarlo todo. Frente a esto aprenderé a exponer lo que pienso y decirlo de manera que no sea hiriente, que no descalifique a nadie. que pase por alto tantas cosas que se peuden pasar por algo. Sembrar paz, serenidad, compasión”, cerró el sacerdote.

En La triple T, Tini canta lo siguiente:

Con mis gata' salimo' de roce

No llegamo' ante' de las doce

Yo sé bien que parecemo' mala'

Pero en el fondo tú me conoce'

Que en mi cama no voy a dormir

Un viaje a Europa antes de salir

Donde sea la vamo' a seguir

Esta noche es pa' beber

Pa' salir y no volver

Hoy no llego a mi casa

La montamo' en la plaza

Sírveme un traguito ma'

Uno pa' mí y otro pa'

El que a veces se olvida

Que solo hay una vida

Aquí llegó la triple T, Tini, Tini, Tini

No estamo' en la playa, pero en bikini

Que ya no tomo agua, solo Martini

Que ya no quiero amor, me puse la mini

Para salir de fiesta

Bailando reguetón en cámara lenta

Le metemo' cumbia, la que revienta

Pónmela lenta, pónmela lenta