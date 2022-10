"Le pido a la santísima Virgen que cuide a las niñas": obispo emérito de Minas criticó a los padres que llevaron a sus hijos al show de Tini en el Centenario

El show de Tini en Uruguay, que reunió a más de 40 mil personas en el Estadio Centenario el viernes pasado, sigue generando coletazos. En las últimas horas, sin embargo, la reacción no vino de parte de fanáticos entusiasmados ni situaciones dramáticas que sucedieron en simultáneo e incluyeron a sus asistentes, sino por el lado de la Iglesia Católica.

En un video de poco más de siete minutos difundido en su canal de Youtube, el obispo emérito de Minas, Jaime Fuentes, criticó a los padres que llevaron a sus hijos al show de la artista argentina y, de paso, le pegó a las letras de sus canciones.

"Voy a dar un salto triple mortal", empezó el obispo luego de hacer una breve introducción sobre el aniversario del segundo Concilio Vaticano.

Foto: Leonardo Carreño

Tini se presentó el viernes pasado en Centenario

"Me llamó mucho la atención el extraordinario éxito que tuvo en el Estadio Centenario la actuación de Tini. Les confieso que yo sobre esta chiquilina había oído hablar y no me había preocupado de más", aclaró en el comienzo del video, titulado "Papis y mamis ¿en qué piensan?".

"Entonces me dio un poco más de curiosidad sobre las causas del éxito. ¿Y qué quieren que les diga? Sobre todo me dirijo a los papás y a las mamás de los que llenaron el estadio: ¿Ustedes han visto algún video de esta chiquilina? Tiene millones de seguidores, de visualizaciones. ¿Ustedes la han visto? ¿Ustedes han escuchado sus letras? ¿Quieren escuchar una? La triple T. Que será Tini, Tini, Tini. Dice así, y que nadie se escandalice, por favor", agregó luego, para comenzar a recitar la letra completa de uno de los principales éxitos de la argentina.

"Ustedes son padres y madres de familia que seguramente no sabían, no escucharon o no pusieron atención a lo que acabo de leer, a las letras de esta canción de esta chiquilina. ¿Ustedes se dan cuenta lo que lleva consigo que sus hijos e hijas bailen al ritmo de estas letras? ¿Son conscientes de que este tipo de literatura, por decirlo de alguna manera, va entrando a las cabecitas, los corazones y las conductas de sus propias hijas? Me parece que no. Quiero pensar que es por ignorancia. Quiero creer que ningún papá o mamá piense 'bueno, está perfecto, es una pavada'. El que piense que es una pavada, pobre de ella. Lo siento en el alma."

➖ El obispo emérito de Minas, Jaime Fuentes, opinó de Tini Stoessel en un video que subió a su canal de YouTube.



😮 Bajo el título "Papis y mamis, ¿en qué piensan?" dijo que "no se explica el éxito" de la artista argentina y analizó la letra de la canción La Triple T. pic.twitter.com/oZfd1eKmyh — Topic (@topic_media) October 12, 2022

Fuentes concluyó su emisión con un pedido a los padres y un rezo.

"Yo quería nada más que levantar la liebre. No me explico un éxito tan notable de público y que el producto ofrecido sea este. No decir nada y ponerme hablar del Concilio Vaticano Segundo, me parece totalmente anacrónico. Le pido a la santísima virgen que cuide a las niñas, que cuide a los niños, que cuide a los papás, a las mamás", terminó.