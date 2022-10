"Mi padre, Dios y Tini nos salvaron la vida": la historia de la periodista de Canal 10 que perdió su casa en un incendio

"Se está yendo todo mi dolor, mi pasado feo", pensaba Yanina Gasañol mientras veía las fotos de su casa consumida por el fuego. En esa casa de Trinidad, Flores, vivió una infancia con violencia doméstica hasta que a los doce años denunció a su madre y a su padrastro.

Años más tarde volvió a vivir allí y el pasado viernes, en las puertas del Estadio Centenario, con su hija emocionada por ver a Tini, una vecina la llamó y le dijo que se estaba incendiando.

Yanina es corresponsal de Subrayado de Canal 10, trabaja en Modo País de Canal 5 y hace 17 años integra la radio Sur FM (en un programa de música tropical de antes, Retromanía Tropical, y en el periodístico En Altavoz).

Cortesía de Yanina Gasañol

La periodista Yanina Gasañol en Sur FM de Trinidad

"Le preparé una sorpresa a mi hija", contó a El Observador. Mayumi tiene seis años, su nombre significa "hija deseada de Dios" en japonés y es fan de Tini.

Yanina compró las entradas para el concierto, una remera para su hija y alquiló una habitación de hotel; pero a Mayumi le dijo que iban a Montevideo por una reunión de Canal 10. Sus compañeros de Subrayado fueron cómplices en la sorpresa. Le mandaban mensajes advirtiéndole: "No llegues tarde a la reunión".

Una vez en el hotel, Yanina le dio la remera a su hija y le contó que iban a ver a Tini. "Saltamos de alegría y nos fuimos al concierto".

"Cuando estábamos en la puerta para ingresar, me llama una vecina diciéndome que se me había incendiado la casa. Respiré hondo". Pensó que ya no podía hacer nada, que estaba a dos horas y media de su hogar, que era una locura irse y que estar en el concierto era el sueño de su hija. "Le miré la carita de emocionada que tenía por entrar... y entramos".

Dentro del Estadio Centenario, esperó que empezara el show y que su hija estuviera atenta al escenario. Cuando Tini abrió el espectáculo tocando la batería, Yanina se largó a llorar.

"¿Mamá, estás emocionada de conocer a Tini?", le preguntó Mayumi.

"Sí, estoy emocionada porque cumplí tu sueño", contestó.

Ambas se fueron antes que terminara el show. De regreso en el hotel, se sentaron en la cama y Yanina le confesó a su hija que tenía algo para decirle. Le contó que la casa se había incendiado.

Tras recibir la noticia, la niña le preguntó si se había quedado sin ropa, sin juguetes. Yanina le respondió que sí, pero que de a poquito iban a comprar las cosas. Mayumi fue hacia la mesa de luz y sacó algo de su mochila. La niña había llevado un portarretrato con la foto de su abuelo, el padre de Yanina, que murió hace tres años.

Mayumi miró el cuadro y dijo: "menos mal que te salvé, si no te hubieras muerto de verdad".

"Yo soy muy creyente", afirma Yanina. "Mi ángel, que es mi padre, Dios y Tini nos salvaron la vida a las dos".

Según le dijeron desde Bomberos, el cortocircuito fue en el cuarto de la niña. La periodista agradece que no hubiesen estado allí y que tampoco ella hubiese estado conduciendo por la ruta.

"Hoy lo tomo... quiero cerrar determinados ciclos. Mi niñez la viví ahí. Viví una niñez muy oscura de violencia doméstica por parte de mi padrastro y mi madre".

A los doce años los denunció y pasó a vivir con sus abuelos maternos. Ella los considera sus padres.

Con el tiempo, volvió a aquella casa. "Capaz que por ahí veía señales que tenía que irme de ahí, pero no me iba. Ahora obligada me tengo que ir. Empezar de cero todo. Mi presente y mi futuro". También se prendieron fuego los planos para la edificación de lo que iba a ser su nuevo hogar.

Hasta que se acomoden se están quedando en un hotel, cortesía de un empresario de Flores.

"Flores es mi tierra, Flores es mi todo", dice Yanina. "De acá no me muevo", agrega.

Allí están preparando eventos, partidos de hockey, espectáculos artísticos en beneficio de Yanina y Mayubi. A la niña le becaron actividades que realiza, como tenis y danza, para que Yanina no tenga que pagar la cuota.

En radio Sur FM están realizando campañas para ayudarla. Subrayado dispuso un colectivo en Abitab (N° 128402) donde se puede ayudar a la periodista. Canal 5 le hizo propuestas para conseguir donaciones con canjes de publicidad.

Cortesía de Yanina Gasañol El colectivo Abitab para donar es 128402

"El trabajo de vecinos fue impresionante", dice también Yanina. Fue con el aporte de ellos cómo los tres perros y el gato de Yanina se pudieron salvar. Sin embargo, el loro llamado "Polo" murió en el incendio.

"Era un loro muy compañero, que se reía como yo", cuenta Yanina. Hablaba con todo el mundo, si pasaba gente le chiflaba y estaba siempre suelto. Solo quedaba en su jaula de noche por el gato.

Yanina iba a enterrarlo el domingo, pero se alegró ante la aparición de un hombre que diseca animales. Ella tenía al loro hacía 12 años.

En los últimos tiempos se había vuelto un animal terapéutico para niños de baja visión y ciegos de un jardín a la vuelta de la casa de Yanina.

Este martes, los niños volvieron a clase después del feriado. Cuando pasaban por la casa decían "no está Polito", "cómo lo vamos a extrañar".