Vuelo internacional fue abortado cuando piloto escuchó "gritos y golpes" desde la bodega

El aeroplano debió hacer un aterrizaje de emergencia el pasado domingo, según consignó el medio británico Daily Star. El avión transportaba pasajeros que iniciaron su viaje en Reino Unido.

El vuelo PC690 de Pegasus Airlines había partido desde Estambul (Turquía) con destino a la ciudad de Riad (Arabia Saudita) el pasado sábado. Sin embargo, por "gritos y golpes" que la tripulación creyó que venían de la bodega, el vuelo fue abortado con tan solo una hora de viaje.

El aterrizaje de emergencia se realizó en la ciudad turca de Antalya. En este lugar se procedió a inspeccionar la bodega, pero allí —para sorpresa de la tripulación— no se encontró ninguna persona.

They checked every single bag…



For nothing at all to be in there… pic.twitter.com/QuG3WPWGqb