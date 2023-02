Vuelve la esperanza a las criptomonedas: por qué están explotando los precios

El mercado de las criptomonedas cerró la semana pasada con resultados mixtos y con una racha bajista que no parecía repuntar.

Sin embargo, este miércoles Bitcoin y Ethereum se pintaron de verde. A pesar de ello, los inversores esperaban un disparo en los precios, luego de que la Reserva Federal estadounidense (FED) desacelerara el aumento de las tasas de interés, como lo especulaba el mercado. Mientras tanto, el gran indicador es Bitcoin por encima de los US$ 23.000.

En las últimas 24 horas, Bitcoin avanzó 0,7% y ya cotiza en US$ 23,166. Esto representa una leva caída de su precio máximo en lo que va del año, que estuvo por encima de US$ 23.600. Por su lado, Ethereum subió 2 % respecto al día de ayer y está cotizando en US$ 1,676. Ripple, por su parte, avanzó 1,1% y ya cotiza en US$ 0,40.

Google Finance.

La suba más agresiva se la anotó Cardano, que subió 2,6% y llego a la cotización de US$ 0,39.

Mientras tanto, el índice de Miedo y Avaricia, que releva los sentimientos de los traders de criptomonedas también aparece con signo positivo. Luego de haber tocado fondo el mes pasado, ahora los inversores se sienten más bullish (sentimiento alcista) respecto al mercado de cripto. El indicador, que va de 0 a 100 (el valor más alto se condice con sentimientos más pro mercado) hoy se muestra en 58, levemente por encima del límite entre miedo y avaricia.

Fuente: El Cronista