Vuelve un clásico: El Grand Prix regresará en 2022 y se sumará Ibai Llanos

Uno de los programas más exitosos de la televisión española regresa en 2022: El Grand Prix, el juego de competencias que era un clásico de los veranos en Uruguay, anunció que tendrá una nueva temporada con el presentador Ramón García, encargado de conducir el programa desde 1995 hasta 2005, y el streamer Ibai Llanos.

La noticia llegó como una sorpresa, incluso para el propio Llanos. Los comunicadores hicieron un directo en la cuenta de Twitch del streamer, con ocho millones y medio de seguidores, para hablar sobre la transmisión conjunta que harán durante la noche de Fin de Año. En España es costumbre que los canales de televisión acompañen a las familias durante las 12 campanadas que marcan el comienzo de un año nuevo, de hecho García lo ha hecho durante 16 años en la Televisión Española (TVE) y tres más por la pantalla de Antena 3. Ahora García y Llanos anunciaron que darán las campanadas de Nochevieja juntos en la Puerta del Sol, y lo transmitirán en Twitch.

Este año daré las campanadas 2021 con Ramón García.



Las haremos desde la puerta del sol en Madrid, en uno de los balcones.



Esto va a ser histórico. pic.twitter.com/WONkm3a16T — Ibai (@IbaiLlanos) November 28, 2021

Durante el vivo García, conocido como "Ramontxu", redobló la apuesta: "Lo del Grand Prix podemos hacerlo, eh". Ibai, incrédulo, respondió "esto es una calentada".

"Si tu y yo lo hablamos lo hacemos juntos", insistió el presentador del programa e Ibai coincidió: "Deberíamos hacer un The Last Dance del Grand Prix". "Me parece fantástico", comentó García.

La televisión tradicional se unirá con el streaming, para atraer nuevas audiencias a las millones de personas fidelizadas. "¿Quién mejor de locutor para retransmitir eso que tú? Y yo de presentador como siempre", comentó Ramontxu. "Hacemos una mezcla".

"¿Lo hacemos?", respondió Ibai. Te lo digo en serio, enfatizó el presentador.

Más tarde la noticia se confirmó en las propias redes del programa:

Pues ya está. Ya lo sabéis. Por fin el sueño se ha hecho realidad.



‼️EL GRAND PRIX VUELVE EN 2022 CON RAMÓN GARCÍA E IBAI LLANOS



¡¡ESTO VA A SER ESPECTACULAR!!#VuelveGrandPrix2022 https://t.co/04Ofu4WQD6 — El GrandPrix Oficial (@GPdelVerano_OF) November 28, 2021

El programa, que tuvo en total 14 temporadas, enfrentaba a dos pueblos españoles con población menor a 50 mil habitantes. Los representantes de la localidad debían superar una serie de pruebas y juegos, que con el tiempo se convirtieron en clásicos como la "la patata caliente" o "los bolos", para regresar con la victoria. Pero la clave del programa eran diferentes obstáculos con vaquillas, símbolo del programa, que al día de hoy es un punto controversial en España ante la conformación de movimientos animalistas. "Algo moderno, con nuevos juegos", había indicado Llanos.

En cada temporada participaban aproximadamente 24 localidades, aunque una sola se consagraba como la ganadora final ante la presencia del alcalde, una mascota y una figura famosa que oficiaba de "padrino" o "madrina".

En Uruguay, el programa fue transmitido entre 1955 y 2002 por la pantalla de Canal 4 y luego Teledoce lo acogió en su canal entre 2003 y 2005, así como en 2008. Además se televisó en otros 16 países al rededor del mundo.

"Este es un mundo que desconozco, me encanta estar contigo porque me vas a enseñar un montón de cosas", le dijo el icónico presentador al streamer durante la transmisión.