Déborah Rodríguez y Catrofe se lucieron en el Darwin; Andrés Silva fue superado

Déborah Rodríguez y Santiago Catrofe fueron los grandes destaques que tuvo Uruguay en la disputa del Grand Prix Darwin Píñeyrúa que se celebró en la pista homónima del Parque Batlle con la participación de destacados atletas nacionales, argentinos y chilenos.

Rodríguez, que aspira a clasificarse a su tercer Juego Olímpico consecutivo, ganó los 800 metros con un tiempo de 2.05.95 superando en el remate de la prueba a Pía Fernández quien se colgó la plata con 2.08.54 tras dominar las tres cuartas partes de la prueba.

Diego Battiste

Fernández, atleta de Flores, se especializa de un buen tiempo a esta parte en los 1.500 m, prueba en la que aspira a clasificar a su primer Juego Olímpico. Este martes se vio superada por las argentinas Mariana (4.26.36) y Florencia Borelli (4.26.57) en un remate para el infarto donde la uruguaya fue bronce estampando un crono de 4.26.92.

Leonardo Carreño

Mariana Borelli, Florencia Borelli y Pía Fernández

Las pruebas de Grand Prix Sudamericanos otorgan escasos puntos para el ranking clasificatorio a los Juegos donde el principal torneo es el Nacional que se disputó el fin de semana pasado. Ahí Pía Fernández pisó fuerte en el 1.500 con un 4.18.31 superando a las argentinas que participaron en calidad de invitadas.

Diego Battiste

Borelli y Fernández, clásico del Río de la Plata

"El sábado era la competencia más importante porque me jugaba muchos puntos para Tokio, voy a quedar en el puesto 31 y es un cierre de 2020 que me da mucha confianza. En los Grand Prix quería correr las dos pruebas el mismo día, sabía que iba a ser exigente, pero salieron dos buenas marcas. El 1.500 lo corrí muy táctico y me dejó muy conforme, así que fueron días muy intensos pero muy productivos", contó Fernández a Referí.

Diego Battiste

Pia Fernández

"En enero quiero viajar en los primeros días a España y hacer una buena puesta a punto, para tratar de competir en indoor y buscar más pruebas de nivel y puntos que me permitan ratificar mi presencia en Tokio", agregó.

Rodríguez, por su parte, expresó: "Estoy contenta por los títulos y porque la marca del 800 m fue mucho mejor que la del Nacional (2.05.95 contra 2.11.34), me da una pauta de dónde estamos parados en cuanto a los entrenamientos. Recién empecé la pretemporada, hace dos semanas, estuve en Estados Unidos y volví corriendo con poco entrenamiento. Quería ganar el Nacional, todavía no tengo claros los puntos que me va a dar".

Diego Battiste

Déborah Rodríguez se apronta

"Ahora me quedo a entrenar en Montevideo ya pensando en el Mundial indoor de Nanjing y el Sudamericano de Buenos Aires. Mi idea es hacer una temporada en pista cubierta en Europa, entre enero y febrero, y estoy contenta", agregó.

Diego Battiste

Déborah imparable

Llegado desde España donde entrena con el olímpico Ricardo Vera (finalista en 3.000 obstáculos en Barcelona 1992), Santiago Catrofe tuvo una actuación descollante. Ganó el Nacional del 1.500 m con 3.41.83 batiendo el récord nacional que ya poseía desde el 18 de julio del año pasado (3.42.73). Este martes ratificó sus credenciales ganando el Darwin con 3.48.83 con autoridad contra cinco atletas internacionales. El que más se le acercó fue el argentino Fabián Manrique con 3.49.42.

Leonardo Carreño

Santiago Catrofe, imparable

También ganó contra competencia internacional la ascendente de salto largo, el coloniense Bruno Yoset. Se lesionó en su primer salto (sintió una contractura) y a pesar de la recomendación de su entrenador Víctor Bentancor de abandonar hizo un intento de superar al chileno Alvaro Cortez que saltó siete metros y lo superó con 7,33.

Lorena Aires solo tuvo competidoras locales para ganar el salto alto con una marca de 1,78 metros. Lo mismo pasó con Manuela Rotuno que se impuso en lanzamiento de jabalina con 49,31 m.

Leonardo Carreño

Lorena Aires

A pesar de no ganar en el Darwin se destacaron jóvenes promesas como Lautaro Techera en lanzamiento de jabalina, plata con 61,94 metros, Cecilia Rodríguez en lanzamiento de bala con 13,79 m y el experimentado Andrés Zamora en 5.000 m con 14.23.54 contra los 14.22.18 del ganador boliviano.

Leonardo Carreño

Lautaro Techera

El que no logró destacarse y dejó una buena chance de sumar jugosos puntos para clasificar a Tokio fue Andrés Silva. En el Nacional fue superado sobre la línea de llegada por Juan Manuel Acuña de Peñarol con un 54.37 contra un magro 54.49 de Silva.

Diego Battiste

Andrés Silva

Este martes no tuvo revancha ya que dominó la prueba pero en la última valla el chileno Alejandro Peirano aceleró y lo pasó ganando con un tiempo de 52.17. Silva superó claramente la marca del Nacional con 52.80, pero no le alcanzó para el oro.

Diego Battiste

Alejandro Peirano supera a Andrés Silva

Los ganadores

100 m, Bruno Coronato (Peñarol) 11.06

400 m, Rafael Muñoz (Chile) 48.79

800 m, Gerardo Martino (Flores) 1.53.32

1.500 m, Santiago Catrofe (Libre) 3.46.83

5.000 m, Basco Vidal (Bolivia) 14.22.18

400 vallas, Alejandro Peirano (Chile) 52.17

Salto alto, Sebastián Daners (Defensor Sporting) 2,00 m

Salto largo, Bruno Yoset (Maldonado), 7,33 m

Lanzamiento de disco, Lucas Nervi (Chile) 58,67 m

Lanzamiento de jabalina, Francisco Muse (Chile), 67,90 m

4x400, Santiago Clark, Jairo Moreira, Bruno Coronato, Juan Manuel Acuña (Peñarol), 3.22.30

Las ganadoras

100 m, Martina Coronato (Defensor Sporting) 12.04

200 m. Martina Coronato (Defensor Sporting) 24.89

800 m, Déborah Rodríguez (Maldonado) 2.05.95

1.500 m, Mariana Borelli (Argentina) 4.26.36

5.000 m. Florencia Borelli (Argentina) 16.09.16

Salto alto, Lorena Aires (Maldonado) 1,78 m

Salto largo, Kimberly De Mederos (Maldonado) 5,63 m

Salto triple, Millie Díaz (Defensor Sporting), 11,84 m

Lanzamiento de bala, Ivana Gallardo (Chile) 16,29 m

Lanzamiento de jabalina, Manuela Rotundo (Paysandú), 49.31 m

4x100 m, Milagros Rodríguez, Sofía Ingold, Lucía Diana y Martina Bonaudi (Defensor Sporting) 48.34



Un Nacional de récords

Estos fueron los campeones nacionales de un torneo que Peñarol ganó por equipos.

Los campeones

100 m, Bruno Coronato (Peñarol) 11.38

200 m, Bruno Coronato (Peñarol) 22.66

400 m, Joaquín Mattos (Defensor Sporting) 49.44

800 m, Jairo Moreira (Peñarol), 1.54.35 (1)

1.500 m, Santiago Catrofe (libre), 3.41.83, récord nacional

5.000 m, Jhonatan Tejera (Peñarol), 14.56.24 (2)

10.000 m. Andrés Zamora (Federación de Río Negro), 29.52.00

110 vallas, Santiago Clark (Peñarol), 16.71

400 vallas, Juan Manuel Acuña (Peñarol), 54.37

3.000 obstáculos, Pascual Acevedo (Federación de Río Negro), 9.39.28

Salto alto, Sebastián Daners (Defensor Sporting), 1,90 m

Salto largo, Bruno Yoset (Maldonado), 7,45 m

Salto triple, Nicolás Pettorossi (Maldonado), 15,02 m (3)

Salto con garrocha, Gustavo Alzugaray (Peñarol) 4,00 m

Lanzamiento de bala, Nicolás Mondelli (Peñarol), 15.41 m

Lanzamiento de disco, Braian Tosquellas (Fedac), 36,74 m (4)

Lanzamiento de jabalina, Lautaro Techera (Soriano), 59,09 m (5)

Lanzamiento de martillo, Lucas Fagúndez (Defensor Sporting) 31,01 m

4x100 m, Sergei Paulenko, Emiliano Parrilla, Brian Mirambell y Bruno Coronato (Peñarol) 42.90

4x400 m, Maximiliano Rodríguez, Bruno Campero, Ignacio Piquerez, Joaquín Mattos (Defensor Sporting) 3.22.21

Decatlón, Héctor García (Nacional) 537 puntos

(1) La prueba fue ganada por el chileno Alejandro Peirano con 1.53.64

(2) La prueba fue ganada por el boliviano Basco Vidal con 14.34.71

(3) La prueba fue ganada por el chileno Álvaro Cortez con 15.72 m

(4) La prueba fue ganada por el chileno Lucas Nervi con 56,86 m

(5) La prueba fue ganada por el chileno Francisco Muse con 66,04 m

Las campeonas

100 m, Martina Coronato (Defensor Sporting) 12.20

200 m, Martina Coronato (Defensor Sporting) 25.73

400 m, Camila Pérez (Peñarol) 58.06

800 m. Déborah Rodríguez (Maldonado) 2.11.34

1.500 m, Pía Fernández (Flores) 4.18.31

5.000 m, Lorena Sosa (Maldonado) 18.35.91

10.000 m, Clarisse Bermúdez (Flores) 36.28.37 (1)

100 vallas, Tracy De Mederos (Maldonado) 17.22

400 vallas, Camila Pérez (Peñarol) 66.15

3.000 obstáculos, Fanny Lettieres (MRUN) 12.07.73

Salto alto, Lorena Aires (Maldonado) 1,75 m

Salto largo, Kimberly De Mederos (Maldonado) 5,50 m

Salto triple, Millie Díaz (Defensor Sporting) 11,30 m

Camila Viera (Artigas) 3,10 m

Lanzamiento de bala, Cecilia Rodríguez (Peñarol) 13,55 m (2)

Lanzamiento de disco, Sofía Bausero (Defensor Sporting) 44,23 m

Lanzamiento de jabalina, Manuela Rotundo (Paynsadú), 47,66 m

Lanzamiento de martillo, Luciana Acosta (PBV) 47,19 m

4x100 m, Malena Saravia, Millie Díaz, Sofía Ingold, Martina Bonaudi (Defensor Sporting) 49.03 récord nacional sub 18

4x400 m, Sofía Ingold, Julieta Firpo, Isis Silva, Montserrat Pardie (Defensor Sporting) 4.22.07

(1) La prueba fue ganada por la argentina Marcela Gómez con 34.58.52

(2) La prueba fue ganada por Ivana Gallardo de Chile con 16,99 m