Wall Street y el petróleo siguen de cerca la tensión en Medio Oriente

Wall Street bajó este martes en un mercado atento a la evolución de la crisis entre Washington y Teherán y pese a indicadores de la economía estadounidense considerados positivos. El índice industrial Dow Jones cedió 0,42% a 28.583,68 puntos, el Nasdaq, de valores tecnológicos, dejó 0,03% a 9.068,58 y el S&P 500 se replegó 0,28% hasta los 3.237,18.

Los inversores siguieron analizando los efectos de la muerte de un poderoso general iraní en un ataque aéreo estadounidense el pasado viernes 3 en Bagdad.

A su vez el parlamento de Irak resolvió reclamar la salida del país de todas las fuerzas estadounidenses allí estacionadas lo cual llevó a Washington a amenazar con sanciones a Bagdad.

"Por un lado aún no se sabe como interpretar esta situación con Irán y por otro, los datos económicos de Estados Unidos no pueden ser ignorados", dijo Chris Low, de la firma FHN Financial.

La actividad no manufacturera estadounidense aumentó más de lo esperado en diciembre, según el indice ISM. Además el déficit comercial de noviembre fue el menor desde 2016 debido a la merma de las importaciones de productos chinos,de acuerdos datos oficiales.

Según Low la caída del déficit comercial asociada a la débil inflación "es una fórmula para un aumento de salarios y un crecimiento de los beneficios" corporativos.

En el mercado de deuda, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió a 1,823% desde 1,809% del lunes.

El petróleo bajó

El petróleo bajó este martes pese a la persistente tensión entre Washington y Teherán. En Londres el barril de Brent para entrega en marzo bajó 0,9%, a US$ 68,27 mientras que en Nueva York el barril de WTI terminó cotizado en US$ 62,27, tras perder también 0,9%.

Los precios se dispararon el viernes tras la muerte del general iraní Qassem Soleimani y se mantuvieron en alza el lunes en medio de amenazas de venganza por parte de Teherán.

El mercado temía una distorsión en el comercio petrolero mundial pero este martes los precios "quedaron casi en los niveles previos a la muerte del general", dijo Robert Yawger de la firma Mizuho.

"El mercado es impaciente y no pasó nada concreto hasta el momento", explicó. En ese contexto,añadió, los corredores tienen presente que la oferta mundial de crudo es abundante.

Como dato adicional, a la elevada oferta se sumó el martes el anuncio de las petroleras Total y Apache de un "importante descubrimiento" en Surinam.

"Hacia fin de año se debería ver un aumento de la producción mundial de al menos 2 millones de barriles por día cuando la demanda no se espera que crezca más que en un millón de barriles", afirmó Yawger.

Fuente: AFP