¿Wanchope Ábila jugó toda la Libertadores suspendido?

El programa argentino Estudio Fútbol, informó que los dirigentes de Boca Juniors fueron notificados que Ramón “Wanchope” Ábila no podrá jugar el primer partido contra Cruzeiro porque debe una fecha de suspensión. Días antes del partido de Boca contra Libertad en Paraguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, surgió un rumor que hablaba de que el delantero podría estar suspendido. Ábila, que no jugó ese partido por miedo a que el club sea sancionado, disputó toda la Copa Libertadores estando suspendido. La Conmebol aún no emitió ningún comunicado al respecto. De todas maneras, se especula que el equipo xeneize no sería excluido del certamen, aunque si alguno de sus rivales hubiera reclamado a tiempo le habrían dado por ganado el partido ante Boca por 3 a 0.

El ex futbolista de Huracán había sido expulsado en la final de la Copa Sudamericana de 2015 y fue sancionado con tres fechas. Esa sanción había sido reducida en la amnistía de la Conmebol a comienzos de 2016, aunque quedan dudas de cuantas fechas de suspensión le quedaron pendientes al futbolista argentino. El entrenador de Boca Guillermo Barros Schelotto, en una conferencia de prensa después de eliminar a Libertad, explicó que Wanchope no fue ni al banco de suplentes para no correr riesgos. Además, hizo referencia a que la Conmebol no le dio al club una respuesta concreta sobre si el delantero estaba o no habilitado. Hay quienes creen que Wanchope tenía solo una fecha de sanción y que la cumplió en un partido entre Huracán y Caracas. El desorden y la confusión es mucha, pero todo indica que Darío Benedetto será quien comande el ataque de Boca frente al equipo brasilero.

Los torneos sudamericanos de este año serán recordados por las alineaciones indebidas, las polémicas y las quejas ante la Conmebol. Con lo sucedido con Ábila, ya son cuatro las situaciones similares que se dieron en los últimos dos meses.

Un error de la Conmebol salvó a River

La situación de Wanchope es casi idéntica a la que se dio con Bruno Zuculini, jugador de River Plate. El volante central, que había regresado a Argentina después de varios años en el exterior, debía una sanción de cuando era futbolista de Racing. River se escudó en que había consultado a principios de año si alguno de sus jugadores estaba suspendido, a lo que la Conmebol le informó por escrito que solo Ignacio Fernández estaba inhabilitado. Zuculini también disputó varios partidos estando suspendido pero el reclamo de Racing no fue atendido porque los clubes tienen un máximo de 24 horas para informar este tipo de irregularidades y los de Avellaneda no denunciaron a tiempo. La Conmebol, consciente de su error, no actuó de oficio y River eliminó a Racing de la Copa Libertadores ganándole por 3 a 0 en el partido de vuelta.

La sanción de Sánchez

Por inexplicable que resulte y a escasas horas del partido revancha, Independiente y Santos se enteraron de que la Conmebol le dio por ganado el partido a los rojos por la inhabilitación del uruguayo Carlos Sánchez. Sánchez, que había sido expulsado defendiendo a River contra Huracán por Copa Sudamericana de 2015, pasó al club brasileño donde fue incluido en el duelo contra los rojos por Copa Libertadores. Independiente, que fue informado de esta irregularidad, fue ágil para denunciar la situación y se le dio ganado el partido por 3 a 0. Independiente y Santos empataron en Brasil y los argentinos clasificaron a cuartos de final.



Temuco perdió los puntos

Deportes Temuco hizo historia al vencer 2-1 a San Lorenzo en Buenos Aires pero de nada le sirvió. El club chileno perdió los puntos tras la inscripción indebida del futbolista Jonathan Requena, lo que llevó a la Conmebol a fallar a favor del elenco argentino y decretó su victoria por 3 goles a cero. El documento asegura que se “determina el resultado 3-0 a favor del Club Atlético San Lorenzo de conformidad al Artículo 19º del Reglamento Disciplinario”.La situación se generó porque Requena fue inscrito por el club Defensa y Justicia en una planilla utilizada el 18 de julio. Ocho días más tarde, el jugador ingresó durante 15 minutos en Temuco. Pese a volver a perder en Chile, San Lorenzo avanzó en el torneo.