Wanda Nara contó cómo se deshizo del celular donde Mauro Icardi "tenía todos los gatos"

En una entrevista con Rumis, el streaming conducido por Zaira Nara, Juariu y Lizardo Ponce, Wanda Nara fue la invitada especial. La animadora, conectándose desde Turquía, rememoró los inicios polémicos de su relación con Mauro Icardi y finalmente compartió detalles sobre el día en que un teléfono del futbolista acabó en el mar.

“Éramos muy amigos. Él me contaba con quién salía y yo le decía que estaba separada. Lo que me empezó a gustar es que él me tiraba frases que me dejaban pensando. Era muy Rolón, muy moderno”, recordó divertida.

“Había como una onda en el aire. Yo no sabía si era yo sola o era de los dos o iba a ser una más porque él se estaba bajando a media Europa en aquel entonces”, contó, para terminar mandando al frente a su marido. “Él me contaba que tenía cuatro celulares porque dividía a las mujeres por continentes. Una locura. Nosotros éramos amigos, pero yo ya empecé a operar”, rememoró.

“Una vez lo invito a un barco que éramos varios, no voy a nombrar a nadie para no herir susceptibilidades. Estaba mi ex marido, que es la famosa foto donde estamos todos ahí. Y en un momento, Mauro me dejó su teléfono y se fue a buscar un parlante”, relató, picantísima.

“Él en ese entonces tenía dos teléfonos. Uno era el posta, al que lo llamaban los directivos; y el otro de las ‘chongas’, donde tenía a todos los gatos. Miré para un lado, miré para el otro y se lo tiré al agua”, contó, desatando risas generalizadas.

“A las 18 empieza a levantar todas las colchonetas del barco y a buscar el teléfono. Yo buscaba también, más que nadie, pero el teléfono desapareció”, confesó.