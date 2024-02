Wanda Nara reveló los motivos de pelea con Mauro Icardi: "le parece que es innecesario"

Wanda Nara compartió detalles sobre su relación con Mauro Icardi, abordando de manera franca los desafíos que enfrentan como pareja. Durante su participación en el streaming de Sería increíble de Olga, la empresaria destacó la importancia de mantener una identidad personal independiente dentro de la relación.

Al describir su perspectiva sobre la vida como pareja de un futbolista, Wanda enfatizó su firme convicción en el empoderamiento individual de cada persona más allá de su vínculo amoroso. Resaltó que su deseo de desarrollarse profesionalmente no siempre coincide con las expectativas convencionales, lo que generó algunos desacuerdos con Mauro.

Wanda Nara

“Mi gran pelea con Mauro es porque yo trabajo claramente. O sea, a él le encantaría que yo no lo haga, le parece que es innecesario. A veces me ve levantarme temprano y me dice ‘qué necesidad’”, confesó.

Uno de los puntos de fricción identificados por Wanda es la actitud de Mauro hacia su carrera profesional. Aunque ella asume cada vez más responsabilidades como empresaria, conductora y cantante, reconoció que su esposo a veces cuestiona la necesidad de su dedicación al trabajo. “No, pero me hace comentarios que me rompen las pelotas. Si me peleo por algo, es por el comentario de ‘qué necesidad’ o ‘qué ganas’”, señaló.

Sin embargo, Wanda dejó en claro que estos desacuerdos no afectan su determinación por seguir adelante con sus proyectos profesionales. Aunque los comentarios de Mauro puedan resultar molestos, ella sigue comprometida con su crecimiento personal y profesional, manteniendo una postura firme respecto a su independencia y autonomía en la relación.

Wanda Nara y Nati Jota

Nara ofreció una perspectiva reflexiva sobre el estilo de vida de las mujeres de los futbolistas profesionales: “Las mujeres de los jugadores están con ‘su peor es nada’, pero después están con un megacrack que, por más que te cague, ¿con quién vas a ir si nunca trabajaste, nunca hiciste otra cosa, nunca saliste de tu casa? Dicen: ‘Bueno, me hago la que me olvido’”.

Al expresar su postura "re feminista", subrayó “la mujer tiene que trabajar, tiene que hacer algo. No digo que sea sí o sí famosa, porque no. Pero tiene que realizarse como mujer y no depender, como para tener la posibilidad de decir ‘un besito y me voy’. Si se quiere quedar, está bien, pero que no se quede porque no tiene otra opción”.

En contraposición al tradicional papel de acompañamiento asignado a las mujeres de los futbolistas, Wanda abogó por un enfoque más activo y autónomo. “Está bueno que la mujer sea la que sale... Siento que también es un ejemplo que le das a tus hijos”, consideró.

“Si viene hoy Francesca y me dice ‘me enamoré de un megacrack, me voy a vivir a Hungría’ me muero como madre, porque digo ‘tantos colegios, tanta educación, tanto todo para estar en tu casa esperando a un pibe y hacerle la comida’”, aseguró y concluyó: “Porque es esperarlo todo el día en una ciudad en la que lo único que podés hacer es ir a un centro de estética, a un shopping... es como muy vacío”.