Xavi: "Hemos merecido la victoria"

Xavi, entrenador del Barcelona, atendió a los medios de comunicación luego de la derrota 2-1 ante el Real Madrid en El Clásico y aseguró que "hemos merecido la victoria" y manifestó que se siente "frustrado, enfadado, cabreado porque creo que es injusto".

😡 XAVI, descontento con el resultado en 'El Clásico'.



🗣️ "HEMOS MERECIDO LA VICTORIA. El Madrid tiene esto, cuando les perdonas te acaban matando". #LALIGA pic.twitter.com/tCeds25Znf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 28, 2023

El exjugador profesional hizo una lectura sobre el desarrollo del juego y dijo que "hemos dominado 60 minutos, pero el fútbol es esto, si no marcas el 2-0... El Real Madrid tiene estas cosas... El Real Madrid con tres o dos ocasiones y media te hace dos goles. Nos ha faltado efectividad. El juego y lo planteado ha salido bien. Hemos merecido la victoria. Al final, nos han hecho sufrir, pero creo que, con total sinceridad, si alguien se llevaba el partido, era el Barça".

"Incluso el empate para nosotros se nos quedaba corto. Ellos parecía que se conformaban y, cuando parecía todo visto para sentencia, llega el centro desgraciado. Resultado muy malo pero, en juego, ha sido un paso adelante", agregó el entrenador culé. "Hemos estado bien un cuarto de hora, pero a partir del minuto 60 nos ha costado. Tal vez el cansancio... y el rival tiene sus fortalezas. La clave ha sido al efectividad. Es un partido desgraciado. Hemos merecido más, la victoria es injusta. Ellos han sido más efectivos en los últimos minutos. Hemos hecho más para ganar el partido", manifestó.

También, Xavi habló sobre la discusión que tuvo con Vinicius sobre una jugada en particular: "Total respeto. Le he dicho que no era falta. Le respeto, incluso le admiro como futbolista. Le he dicho que no era falta y le he hecho una caricia, sin más. No soy su entrenador y no le doy ningún consejo. Le tengo mucho respeto. Le he tocado de cariño".

🗣 "A Vinicius le tengo mucho respeto, le he tocado de cariño" pic.twitter.com/H5kF7ZpJKy — Diario AS (@diarioas) October 28, 2023

Para finalizar, se refirió a Gavi, quién ha hecho un gran partido a pesar del resultado: "Defensivamente, su función era recuperar balones, ser agresivo... hemos controlado muy bien al Real Madrid. Un tiro desde fuera del área ha sido gol y el segundo viene de un rebote. Esto no acaba aquí, es la jornada 11, queremos ganar LaLiga. El equipo ha hecho un muy buen partido", empezó narrando. "Ha estado sensacional, ha hecho un gran trabajo. Sin personalizar en nadie, pero él es el alma del equipo. Hoy ha jugado más de pivote, ha ganado duelos, ha estado bien en el juego aéreo", sentenció.