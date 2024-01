“Ya no subo más TikTok”: la decisión de Nahuel Acosta tras llegar a Peñarol y su explicación

Nahuel Acosta, el delantero que llegó a Peñarol en este período de pases y que se ha destacado en los minutos en los que estuvo en cancha, contó que ya no sube más videos a TikTok, la red social en la que subía sus jugadas.

En su cuenta, el atacante compartía sus mejores jugadas, con todos los enganches, pisadas y lujos que suele hacer en los partidos.

Pero tras llegar a Peñarol, dejó de subir videos.

“Ya no subo más TikTok”, dijo este lunes a radio Carve Deportiva

Consultado sobre por qué ya no publicaba videos, señaló: “Porque me gusta ser más profesional que es lo que pide la gente, y no estar tanto en la boca de ellos”.

Ante la pregunta de si iba a cambiar alguna costumbre para ser más profesional, dijo que no era algo que tuviera que hacer. “No voy a cambiar porque venía bastante bien en el tema de ser profesional y esas cosas. Voy a seguirle metiendo como venía haciendo”

Hincha de Peñarol que iba a la Ámsterdam

Acosta está cumpliendo el sueño de jugar en Peñarol, el equipo del que es hincha. "Muy feliz de estar en donde estoy. Como dije cuando firmé, es lo que soñé siempre. Desde chico lo iba a ver y hoy estar entrenando en Los Aromos es algo increíble”.

“Iba a todos los partidos, iba a la Ámsterdam con todos los amigos del barrio Verdisol", señaló.

Con respecto al entrenador Diego Aguirre, contó que el técnico le dio mucha confianza.

"Cuando yo llegué Aguirre me dijo que estaba a la orden y que dé lo mejor para ganarme el puesto”, señaló.

El delantero también contó que no ha logrado tener regularidad en sus anteriores equipos. “La verdad, aún no he podido tener la regularidad en los años anteriores de corrido”, dijo. “En Cerro jugué 8 partidos seguidos como titular y me lesioné", destacó.

“Este es el año que tengo que aprovechar porque estoy en Peñarol”, agregó.

Sobre su estilo de juego, de encarar rivales y jugar en el uno a uno, dijo que los entrenadores le piden que lo haga. “Me han dicho que tenga la confianza, que si pierdo la pelota la culpa es del técnico”.

De sus primeros partidos en Peñarol, dijo que a pesar de sus buenas jugadas le faltó concretar. “Me quedó pendiente hacer un gol o una asistencia”, dijo.

Acosta dijo que prefiere jugar por izquierda y repasó sus mejores partidos ante los grandes: “Tengo tres partidos buenos contra grandes. El que más me gustó fue con Cerro que empatamos 2-2 contra Nacional el año pasado en el Tróccoli, y después me acuerdo dos contra Peñarol: uno con Rentistas que íbamos perdiendo 2-0 y empatamos 2-2, y otro con Sud América cuando salió campeón Peñarol”.