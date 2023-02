Yamandú Orsi, el canario que se crio en un rancho sin luz y que se está "preparando" para ser presidente

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, fue el invitado de esta semana de Posdata, el ciclo de entrevistas de El Observador, conducido por Oscar González Oro. En la entrevista repasó su infancia en Estación Atlántida, su etapa como almacenero y profesor de historia y su futuro político, en el que reveló que se está preparando para ser presidente.

Entre lo personal y lo político, este es un resumen de la entrevista.

¿Dónde quedó el profe de historia?

Pesco mucho ahí. Pesco mucho en ese tiempo. Sí. No ejerzo desde el 2004.

¿Te gustaba?

Me gustaba. Me gusta. Al principio no lo extrañaba. Ahora estoy como diciendo “pah sería bueno”. Me gusta. Daba secundaria. Trabajaba con distintos niveles desde los 13 años hasta los 18, e incluso en algún momento hice la adscripción y me gustó mucho también, porque ahí trabajaba con la familia. De verdad, yo al principio los primeros años de gestión me preguntan si extrañaba y yo decía que no. Ahora me entra como una nostalgia de poder navegar ahí.

¿Y del almacenero qué quedó?

En mi casa era almacén de libreta. El almacén lo manejábamos en casa. Lo terminé yo, pues mis viejos se enfermaron los dos y yo aguante poco tiempo. Después todo cambió muy rápido, el autoservice, el supermercado, se comió el espacio.

Porque era una ceremonia ir al almacén porque se chusmeaba, como se dice acá.

Se chusmeaba. Yo tenía el informativo siempre a la misma hora de mañana y ahí venían dos parroquianos, siempre eran los mismos, y ahí hablábamos de política. Es un lugar de donde pasan cosas, donde conversás.

¿Qué época de tu vida elegís?

La infancia. La disfruté. Yo soy del campo, vine a los 5 años a la ciudad. Me crie en una casa donde no había luz eléctrica. Teníamos molino que cargaba la batería. Y ahí nos mudamos a la ciudad de Canelones con todo aquel impacto y me crie en el barrio y la vida de barrio me marcó mucho, me encantaba. Jugábamos la pelota en la calle. Se podía. Hoy miro y no se puede con el tránsito que tenés, pero jugábamos horas y de ahí a veces íbamos a la canchita. Viví una infancia y un barrio divino.

¿Estás preparado (para ser presidente)?

Me estoy preparando. Yo creo que nunca terminás de prepararte. ¿Por qué lo digo así? A mí cuando en la última elección me plantearon si yo quería ir a la interna que fueron cuatro candidatos, dije que sí. Duré diez días. Al día 10 dije que no, no estaba pronto. No es que tengas que asistir a clase, pero sí empezar a hablar de otras cosas y aprender otras cosas y a moverte de otra forma. Uno tiene que prepararse, tiene que aprontarse. Siento y entiendo que estoy navegando en otras aguas, en la cancha grande y eso lo empecé a hacer hace unos años. Y tenés que tener que moverte mucho, tenés que moverte en Uruguay y entender cosas que pasan afuera, entrar hablar con otro sector del país que de repente no está en Canelones o está en una población muy chica. Todo eso implica empezar a prepararte en el mismo momento que, además, estás gestionando.

No es la respuesta de un político habitual. Cuando dije estás preparado, no dijiste “las circunstancias”, “vamos a ver que pasa”, no. “Me estoy preparando", dijiste. Y está muy bien

Exacto. A quienes estamos en esto nos gusta asumir desafíos nuevos, con responsabilidades más grandes. Nos gusta la ejecución, ejecutar aquello que pensamos que está bien y asumir responsabilidades. Y en algún momento creo que tenés que darte cuenta si esa cancha en la que te estás moviendo es la que tú querés asumir. Me lo plantearon compañeros y compañeras y uno dice: “Bueno, vamos a empezar a jugar en esa cancha hasta donde nos dé el apoyo colectivo”. Como la posibilidad está, y como me gusta, lo mejor que uno puede hacer es, con respeto y con humildad, decir que si un día me convocan no me pase lo de la otra vez, que estaba para otra cosa.