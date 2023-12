Yanina Latorre confesó su felicidad por estar en El Observador 107.9: "La radio la rompe"

Este jueves se realizó la presentación del nuevo parador de verano de la 107.9 El Observador, ubicado en Mía Bistró, parada 20 de la playa Brava, con la presencia del staff principal de la radio: Luis Majul, Oscar González Oro, Esteban Trebucq, y las periodistas Viviana Canosa y Yanina Latorre.

Yanina conversó con El Observador acerca de este nuevo proyecto en su carrera: “Estoy re contenta, la radio la rompe, el parador éste es divino, estamos acá hoy presentando, inaugurando todo, estoy chocha. No sé qué decirte, qué adelantarte, porque en realidad esto es un día a día, o sea hay días que salen cosas y días que no, pero bueno, todo lo que pasa en el verano te lo vamos a estar contando acá en El Observador. Espero que pase de todo en Punta del Este”.

A propósito del enojo que expresó públicamente Luis Ventura, por la nota que le dio a su archienemigo Jorge Rial, Yanina le contestó: “¿Por qué debería Ventura enojarse? Porque yo le di un móvil a Jorge, yo hablo con quién quiero. Él que se fije lo que hace él. Como Ventura habló mal de mucha gente, mucha gente de él, y después te ve, qué se yo. Son las vueltas de la vida, es un negocio la tele, yo laburo de esto. Con Rial no tengo una amistad. Muchas veces me criticó, yo a él también, pero él respeta mi laburo. Y cuando a él le gusta tener data que yo tengo, me parece que está bueno. Yo separo los amores y odios del laburo. Y la verdad que cuando a él le gustan mis primicias y las necesitas se las doy. Siempre respetó mi laburo, me quiso contratar muchas veces. Creo, de que ahí vinieron sus enojos, pero nosotros tuvimos otro tipo de diferencias no laborales. No sé lo que dijo Ventura, juro que no lo vi, ni idea qué habló de mí, hay programas que ni consumo. Solamente consumo lo que hago yo, la verdad es esa. No tengo idea qué dijo, ni porque él tiene que decidir con quién hablo yo. No laburo ni con él, ni para él¨.

El verdadero enojo provendría de las críticas hechas por Yanina Latorre, a los Martín Fierro Latinos, recientemente realizados en Miami. “Las hice en LAM, y también las hice en mi programa de radio, y de eso se ve que no se quejó, ni idea. No me gustó el Martín Fierro Latino, no es tan dramático. Cuando uno se expone en televisión, o cuando uno hace un producto puede gustar o no. Ese no me gustó. El de la moda me gustó, el de la tele me gustó, el de la radio me gustó, el Martín Fierro Latino literalmente: marginal¨.

“Estaba mal organizado, mal producido, me parece que él (por Luis Ventura) no la pasó bien, que se le iba a la gente, que el frío, los que hablaron fueron los de ahí, nosotros repetimos, no me parece para tanto. Aparte, Ventura está acostumbrado a esto”.

Yanina confesó que no sabe si iría a un próximo Martín Fierro Latino. “Creo que no lo deberían volver a hacer porque me parece que no. Me parece que a llevar el Martín Fierro a Miami pierde la esencia y la importancia de lo que es el premio APTRA para nosotros. El Martín Fierro es el mejor premio al laburo en la televisión Argentina, la radio, ahora creció a la moda, a la parte digital, al cable, me encanta. Es rescatar el laburo argentino. ¿Qué tiene que ver un Martín Fierro en Miami? No lo entiendo”.

¨Tampoco lo haría en Punta del Este, esto es Uruguay, Argentina es Argentina y Estados Unidos es Estados Unidos. Amo a los uruguayos, y nos consumimos mutuamente, pero el Martín Fierro es argentino, déjalo ahí”, dijo.

De cruzarse en América TV, pantalla que comparten Yanina y Ventura, la picante angelita respondió: “A mí todo me chupa un huevo, qué me importa, que sigan hablando, viven todos colgados de mí, me chupan un huevo, todos. Voy a empezar a cobrar por los portales, que les dono, es mi ayuda al emprendedor”.