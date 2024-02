Yanina Latorre habló sobre sus internas con Graciela Alfano: "sus maldiciones se cumplen"

Yanina Latorre comentó en El Observador 107.9 cómo cree que las maldiciones que arrojaba Graciela Alfano se cumplían. "Es tremenda", comenzó exclamando la conductora cuando le consultaron por ella.

"Yo tengo la teoría de que se cumplen", explicó y contó su experiencia: "Cuando estábamos en LAM ella traía un espejo que se lo ponía abajo del culo y, cuando vos no te dabas cuenta, buscaba la luz, te lo enfocaba y lo escondía", dijo.

"Igual se lo afanamos", aclaró sobre el artefacto que usaba Alfano para las maldiciones. "Después te aparecían cosas abajo de los sillones de LAM. Cepillos, peines, cosas que iban dejando", agregó.

El padecimiento de Yanina Latorre en las peleas con Alfano

Sin embargo, Yanina Latorre explicó que no pasó un buen momento en sus discusiones con Graciela Alfano. "Fue la única a la que realmente padecí. Llegó un momento en donde ya no me divertía más la pelea con ella. Porque no tiene nada que perder y va a eso", comentó. "Me agredía, me llevaba la contra, ella es más fuerte. Yo puedo discutir, me gusta discutir contra la peroncha, defender una fuente, una información, pero no a esos niveles", concluyó.