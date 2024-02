Yanina Latorre criticó la postura de Lali y los artistas militantes: "Es poco inteligente"

Yanina Latorre volvió a dejar en claro su posición con respecto a los llamados "artistas militantes". Lo hizo en su habitual programa en El Observador Radio y a propósito de la reciente controversia creada con respecto a la participación de Lali Espósito y otros artistas que atacaron explícitamente al gobierno de Javier Milei en sus últimas apariciones públicas, varias de ellas en el reciente festival Cosquín Rock.

"Me parece bastante más inteligente lo que hace Tini. A Lali le va bárbaro y la rompe, entonces, ¿qué necesidad tiene de involucrarse en este quilombo? Aparte es chica, no conoce otra cosa, no tiene un back up", arrancó diciendo Yanina.

"¿Y Brancatelli a dónde va cuando tiene un día libre, y Dady Brieva? Me lo encontré caminando por New York. Eso es lo que no entienden, después te dicen 'antipatria'. Yo prefiero que esos 50 palos que le dieron a Lali por cantar en Cosquín los manden a las escuelas del Norte", continuó con vehemencia.

💬 “¿Qué necesidad tiene Lali de meterse en este quilombo?

Yanina opinó sobre los dichos polémicos de Lali en Cosquín: "esto del artista kirchnerista lo inventaron Néstor y Cristina"



Artistas y política

Y agregó enseguida: "Esto del artista kirchnerista lo inventaron Néstor y Cristina para empezar a pagar. Antes. mirá que Menem era un cholulo, pero él no bancaba recitales. Era peronista, menemista y la pizza con chanpagne, privatizó todo. Pero fue Cristina la que empezó a sentar a Pablo Echarri, a Nancy Duplaá, empezaron a caer todos. Pablo Echarri armó su productora, Andrea del Boca también, hacía esas novelas que no las miraba nadie".

Para cerrar su posición, Yanina señaló: "Pero el niño que tiene hambre no tiene otra posibilidad, o la escuela que está toda podrida, o el hospital que no tiene insumos, para mí eso es lo primordial ahora".