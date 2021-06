YouTube cambia la visibilidad de los videos "ocultos" subidos antes de 2017 a "privados"

YouTube cambia la visibilidad de los videos "ocultos" subidos antes de 2017 a "privada". Esto se debe a que esas publicaciones no tienen la actualización de seguridad que dificulta la trazabilidad de su contenido por parte de terceros.

La empresa informó de la modificación en la visibilidad de los videos el pasado miércoles 23 de junio en su blog oficial. El informe señala que los cambios tendrán efecto el próximo 23 de julio, fecha hasta la que los dueños de los canales pueden tomar las acciones que consideren oportunas respecto a los trabajos afectados por la decisión.

Los videos con configuración de visibilidad "oculto" solo pueden ser visitados por aquellos usuarios que tienen un enlace al vídeo dado que no aparecen en los resultados web ni del propio YouTube. La plataforma ha informado de que cambiará los videos de "oculto" a "privado" de forma automática y solo podrán verlos el dueño y hasta 50 personas que este elija de forma manual.

No obstante, la empresa ofrece a los usuarios de YouTube varias alternativas si no desean que sus publicaciones se hagan "privadas". Las personas pueden elegir que el cambio no les afecte, provocando así que sus posteos no reciban las nuevas actualizaciones de seguridad, pero que mantengan su visibilidad de "oculto". Para ello, deben rellenar un formulario antes del 23 de julio. YouTube recomienda esta decisión para los videos "ocultos" incrustados en otras webs o redes sociales que buscan muchas visitas.

Asimismo, los usuarios pueden elegir que sus trabajos se hagan públicos, como cualquier vídeo estándar que se suele ver en el servicio.

Por último, si se desea mantener el vídeo en estado "oculto" pero el usuario quiere beneficiarse de las actualizaciones de seguridad de 2017, YouTube informa que deberá volver a subirlo, pero avisa de que los datos asociados al original, como las visualizaciones y comentarios, no serán transferidos al nuevo. También sería necesario cambiar los enlaces del antiguo vídeo por el nuevo.

Si un usuario desea conocer si uno de los videos que ha subido se verá afectado por esta decisión, puede acceder a la pestaña de contenido de YouTube y comprobar la fecha de subida. Si es anterior a 2017, puede cambiar su visibilidad a "público" o "privado", o bien esperar a que YouTube realice el cambio a "privado" el 23 de julio.

Europa Press