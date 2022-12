Zafra de libros: Grupo Planeta espera venta de dos meses durante diciembre

Además de su profesión como contador público, Amir Hajjoul, siempre tuvo afición por los contenidos que pudo explotar a partir de 2017 cuando le ofrecieron la Dirección General de la editorial Grupo Planeta en Uruguay.

“Es un rubro noble por decirlo de una manera, me gusta vender libros”, aseguró Hajjoul en diálogo con Café & Negocios y no dudó en afirmar que “el uruguayo es muy lector”, de hecho, en una comparación per cápita con otros países de América Latina el uruguayo es de los mayores lectores de la región.

“Si bien hace 10 años todos considerábamos que el libro físico tenían corta vida, el e-book no llegó a los niveles que se pensaron”. Prueba de esto es Estados Unidos —país pionero en la venta de ebooks—, que según Hajjoul hoy no supera en ventas el 13% o 14% del total comparado con el formato físico. En Uruguay, el libro digital tuvo su apogeo durante la pandemia cuando sus ventas ascendieron cerca del 9%. Actualmente estas cayeron a, aproximandamente un 5% del total de la venta de libros.

“Tenemos estadísticas que dicen que las personas que compran ebook también compran el mismo título en físico o una persona que compra audiolibros también lo compra en físico”, señaló el director.

Esto se reflejó en un año 2022 muy bueno para la editorial, en julio, agosto y setiembre este crecimiento se estancó pero de cara a la temporada de verano—zafra para los lectores— las perspectivas son auspiciosas.

“En noviembre la feria del libro explotó en gente y en actividades y un gran nivel de ventas”. A su vez, diciembre es casi la venta de dos meses en el caso de la editorial que edita 80 títulos locales al año.

Grupo Planeta en Uruguay

Planeta se ha convertido en un grupo que opera en más de 20 países. En Uruguay se encuentra hace 28 años con un equipo de 23 personas que ahora trabajan en las nuevas oficinas de la firma en Sinergia, donde encontraron una propuesta integral que satisface sus necesidades corporativas.

Próximos lanzamientos

Algunos de los autores más vendidos de la editorial son el Premio Nobel 2022 de la escritora francesa Annie Ernaux, de los Premios Planeta de la casa matriz que ganó la autora española Luz Gabás, también Leonardo Padura. “Ahora, en la en la entrega de los Bartolomé Hidalgo, ganamos en la categoría narrativa con Alberto Gallo, que es un autor local con el título “Simioinglés´”, indicó Hajjoul. Otros de los más leidos es la Guía Astrológica de Lourdes Ferro.

Para 2023 se planea la llegada de un nuevo libro de Gabriel Rolón, también arribarán best sellers de España y seguramente novedades del autor uruguayo Diego Fischer.