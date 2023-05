Zaira Nara contó detalles de su famosa ruptura con Diego Forlán y de cómo nació el “menos mal que no me casé”

La modelo Zaira Nara contó detalles de su famosa ruptura con el futbolista uruguayo Diego Forlán, en especial de la historia detrás del famoso tuit con el que tomó estado público la situación, que decía: “Menos mal que no me casé”

“Con mis amigas somos muy clan. Había pasado algo muy heavy, sobre todo para la edad que tenía 21, años”, dijo en el programa Noche al Dente de América TV.

“Levanté el teléfono y les dije: ‘me peleé’. Organizaron un viaje a Pinamar y a los 5 minutos estaba con un bolsito en un auto viajando y escuchando temas de Luis Miguel y Alejandro Sanz. Yo decía, ‘me quieren hacer llorar? Si llorá ahora así te descargás’”, contó, y agregó que del viaje también participó su hermana Wanda, que viajaba enotro auto porque no entraban todos en el de Zaira. “No entraba en el auto, se agarró al marido, que era Maxi (López) y nos siguió toda la ruta hasta Pinamar".

🤣 "MENOS MAL QUE NO ME CASÉ": La historia detrás del icónico tuit de Zaira Nara



Luego Zaira pasó a contar cómo se pergeñó el tuit. “Una de mis amigas dijo: ‘Poné un tuit. ¿Y si pones menos mal que no me casé?’ Pero lo puse con una inocencia... fue idea de una amiga que después no se hizo cargo”, dijo, y se explicó: su amiga le dio la idea y se fue, sin pensar que efectivamente lo iba a hacer. “Se fue a preparar un mate y cuando volvió yo ya lo había mandado. Ni siquiera habíamos desayunado”.

Ahora lo q les puedo decir es MENOS MAL QUE NO ME CASE! — Zaira (@zairana) June 12, 2011

¿Por qué se separaron Zaira y Forlán?

La separación de Zaira y Forlán fue una gran noticia en 2011. En ese entonces el futbolista había pasado de Atlético Madrid a Inter de Milan. Ambos mantuvieron un perfil bajo sobre la separación, aunque no el padre de Nara, quien dijo que su hija “entregó todo y no recibió nada a cambio”, y que Forlán “No se portó como un caballero”, porque “no asumió” “una obligación de pagos” ” de un apartamento que Zaira estaba comprando en cuotas en la zona residencial de Las Cañitas.

“No se portó como un caballero porque no asumió ese compromiso. Después de que terminaron no se hizo cargo de lo que prometió y esa cuenta la terminó pagando Wanda al contado. No se terminó de comportar como un caballero en eso”, dijo.

El padre de Zaira Nara también confirmó en ese momento que había querido entrar a Uruguay repuestos de su lancha por US$773 en el equipaje de Forlán cuando la pareja regresó de Miami antes del partido de Uruguay y Holanda, pero negó que eso le generara algún problema legal al jugador o que Forlán se molestara por el incidente. “Fue un problema en la Aduana, pero Diego se lo tomó a bien. Yo tenía verguenza del momento que pasó cuando lo pararon por traer esos respuestos”, dijo.

Nara cargó las tintas contra la familia del jugador a la que acusó de “vivir” del bolsillo del delantero. El periodista Luis Ventura le preguntó al padre de Zaira si la familia de Forlán la veía como una “trepadora que sólo quería su dinero”, ante lo cual el empresario respondió “ahí está” y prefirió no hablar más de la relación de su hija con la familia del jugador.