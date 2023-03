"Me da piel de gallina contarlo": el relato de Zaira Nara de cómo ayudó a evitar un suicidio

A las 23.47 del martes la central del 911 recibió la llamada de Zaira Nara. Según informó Infobae, la modelo volvía de un cumpleaños con una amiga cuando vieron a un hombre a punto de saltar del puente sobre el Acceso Tigre. En las últimas horas, la modelo y conductora participó en la contención de un intento de suicidio.

En declaraciones a Nosotros a la mañana (El Trece), Zaira recordó lo que había sucedido horas antes. “Fui la primera en verlo y a mi amiga Tania le digo ‘da la vuelta’, porque ella manejaba, damos la vuelta en la rotonda y notamos que estaba intencionalmente ahí”.

“Llamé al 911 por primera vez en mi vida y me atiende una chica, le explico la situación y me dijo que ya mandaba un móvil. No podía irme porque no sabía qué podía pasar”.

Dos hombres que caminaban por la zona intentaron disuadirlo, mientras llegaban cuatro patrulleros. Al ver que no podían, Nara y su amiga bajaron del auto y se acercaron al grupo de gente. "Nunca me había pasado de ver a alguien que quisiera suicidarse. Te lo juro que me da piel de gallina de contarlo”, comentó.

“Dudé de bajar porque sentí que no era una pavada y que podía entorpecer a la policía. Mi amiga lo miró fijo y le dijo ‘si vos te tirás de acá te vas a lastimar, seguramente vas a lastimar a la gente que pase con el auto, pero no te vas a matar’. Él siempre miraba para abajo con la cara tapada y cuando Tania le dice eso, él levanta la cara y me ve a mí”, contó la modelo y mediática.

"¿Vos sos Zaira Nara?", le preguntó el hombre. Al ver que él la reconoció intentó hacerlo cambiar de opinión. Contó que le pidió que retomaran la conversación sobre el puente pero el hombre seguía acarrado con un brazo y una pierna del las rejas. “Te vas a caer, te vas a lastimar y no vas a cumplir realmente tu cometido y quizás vas a matar a una familia, vamos a para allá", le dijo entonces la modelo.

"Lo fui acompañando y salió y no se tiró. Va a necesitar apoyo psicológico para salir de la situación”, concluyó la conductora.