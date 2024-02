Zapatero: El PP merece "un castigo en las urnas" por su "hipocresía"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que el PP merece "un castigo en las urnas" el próximo domingo por su "hipocresía" sobre los indultos a independentistas catalanes condenados y la ley de amnistía.



Rodríguez Zapatero ha participado este viernes en un mitin en Vigo acompañado por la candidata por Pontevedra Elena Espinosa, con quien compartió Consejo de Ministros, y por el alcalde de la localidad, Abel Caballero.



Tras glosar los "éxitos" y los "avances" que se han producido en España con gobiernos socialistas, los mismos que desea para Galicia tras las elecciones del domingo, el dirigente socialista ha aludido a la "hipocresía" que en su opinión ha demostrado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el tema de los indultos y la ley de amnistía.



Según Rodríguez Zapatero, fue el propio líder del PP la "fuente destacada", citada en algunos medios, que el pasado sábado expresó ante un grupo de periodistas durante una comida en Lugo una postura sobre los indultos y la amnistía que causó polémica entre sus propias filas.



Al día siguiente, en Ferrol, y los días posteriores, el propio Núñez Feijóo expresó su rechazo claro y contundente a la amnistía y dijo que no se daban las condiciones para un indulto.



"Lo contaron dieciséis periodistas: Que Pedro Sánchez tenía razón, que hay que llevar a cabo una política de reconciliación, considera los indultos, la amnistía y que Puigdemont no es un terrorista", ha insistido el socialista sobre el contenido de lo que dijo "ese dirigente del PP" en Lugo a los informadores.



Ante las negativas del PP, Rodríguez Zapatero ha vuelto a tirar de ironía: "parece que no, sería un gemelo. Ahí la confusión. Alguien del PSOE disfrazado, como estamos en Carnaval y hay tanto fake, y tanta cosa... Pero no, no. Yo me he estado asegurando. Sé hasta el menú (...) He hablado con medios, con periodistas... Tengo muchos amigos, pedí los detalles y te los dan. Es así, dijo eso", ha concluido.



En su intervención ha criticado que el PP haya organizado las protestas contra el Gobierno, contra Pedro Sánchez, "que haya excitado a lo poderes del Estado", ha dicho, y que luego "entre bambalinas, como siempre hace la derecha", tenga otra posición.



"Como mínimo tendrían que irse de confesión", ha apuntado Zapatero, que ha insistido en que el PP "merece un castigo en las urnas por su hipocresía y que Gómez Besteiro y el PSdeG dé una lección", ha concluido.



Rodríguez Zapatero ha vaticinado "una sorpresa" en el escrutinio del próximo domingo, ya que su partido es el de la "izquierda de los hechos, del cambio, de los compromisos y no solamente del discurso".



También ha censurado que se haya vuelto a usar a ETA en el debate político para atacar a los rivales y ha defendido que su partido es "el que más se parece a España" porque ya en su etapa reconocía su carácter plurinacional sin renunciar al conjunto del país. EFE