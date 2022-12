Zinedine Zidane es candidato a dirigir a una selección de Sudamérica, además de la francesa

Luego de la eliminación de Brasil en cuartos de final del Mundial Qatar 2022, Tite dejó de ser el entrenador de la selección.

Surgió entonces el nombre del actual técnico de Real Madrid, Carlo Ancelotti, para reemplazarlo.

"De momento, estoy genial en Madrid, tenemos muchos objetivos en esta temporada. Ya habrá tiempo para pensar en mi futuro. Tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024 y, si el Madrid no me echa antes, no me voy a mover", aclaró Ancelotti, días después, en una entrevista radial en España.

Descartado Ancelotti, este domingo el diario francés L'Equipe mencionó la posibilidad de que Zinedine Zidane se haga cargo del seleccionado norteño.

De acuerdo con la información del diario galo, Zizou cumple con todos los requisitos que busca la Confederación Brasileña de Fútbol para el futuro seleccionador de Brasil: extranjero, gratis y con un currículum muy completo.

Sin embargo, Zidane también cuenta con posibilidades de conducir a la selección de Francia, si Didier Deschamps resuelve no seguir al frente de la subcampeona del mundo.

Zidane, de 50 años, dirigió al Real Madrid hasta 2021.

Para Brasil también suenan los nombres de Marcelo Gallardo, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Roberto Martínez y Rafa Benítez.