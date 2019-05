Zubía se baja de su precandidatura y anunciará su apoyo a Sanguinetti

El exfiscal Gustavo Zubía también será exprecandidato del Partido Colorado. Este jueves a las 10:30 horas anunciará oficialmente que se bajará de su aspiración presidencial para sumarse a la del precandidato favorito en la interna colorada, el expresidente Julio María Sanguinetti, según confirmó El Observador con fuentes del entorno de Zubía y del sector Batllistas.

Sanguinetti dijo este martes en el informativo de radio Carve que era "muy probable" que Zubía apoyara su candidatura. "Es un aporte, es un hombre con una batalla jurídico penal”, sostuvo.

A diferencia de lo que venía ocurriendo habitualmente con cada una de las agrupaciones que se sumaban a Sanguinetti, Zubía participará en las elecciones con su lista propia por fuera de la 2000, el paraguas que reúne a las distintas corrientes de Batllistas. Fuentes de Batllistas dijeron a El Observador que se trata de una "alianza estratégica" y que la decisión de que no se incorpore al sector fue tomada como "prevención".

En primera instancia, Zubía había apoyado a Edgardo Novick, pero luego se desvinculó y lanzó su precandidatura independiente en el Partido Colorado bajo el sublema “Justicia para todos”.

En una entrevista realizada por El Observador en abril, Zubía sostuvo que estaba dispuesto a bajarse si no le daban los recursos económicos y que no le daba igual que ganara Talvi, porque dijo que a Sanguinetti lo votó en dos oportunidades. "Y con Talvi nunca me casé, como sí con Sanguinetti", añadió.

En el programa radial Hacemos lo que podemos de Universal, Zubía ya había dejado entrever una posible asociación con el dos veces presidente. Al ser consultado si se agregaría a Batllistas si Sanguinetti le propusiera ser su candidato a vice Zubía contestó: “esa es brava, pero en principio si”. Luego se desdijo y aclaró que no, aunque aclaró que no descartaba la posibilidad.

“Si tengo viento en la camiseta la peleo por mi, ahora, si saco el barco a la bahía y no sopla nada de viento y bueno tampoco puedo hacer milagros. Yo tengo observar el barco en la bahía a ver como es que rema”, declaró en aquella oportunidad.