El New York Times publicó una guía para "entender" el fenómeno del mate en el fútbol mundial

El diario estadounidense The New York Times , a través de su sección deportiva The Athletic , publicó una guía para explicar cómo el mate pasó de ser una costumbre profundamente arraigada en Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil a convertirse en una bebida habitual entre futbolistas de distintas nacionalidades, con Erling Haaland como uno de sus nuevos aficionados.

El artículo, titulado A beginner’s guide to mate – Erling Haaland’s new favourite drink ("Una guía para principiantes sobre el mate: la nueva bebida favorita de Erling Haaland"), es una versión actualizada de una publicación de julio de 2024. El texto de Jack Lang aborda los orígenes de la infusión, sus propiedades, su dimensión cultural y el papel que tuvo el fútbol en su difusión internacional.

La publicación también recupera testimonios de figuras vinculadas al fútbol uruguayo, como el exarquero Sebastián Viera y el jefe de prensa de la selección uruguaya, Felipe Cotelo . A partir de sus experiencias, describe el ritual como "una práctica que acompaña a los jugadores en los entrenamientos, los viajes, los hoteles y los vestuarios", pero que también funciona como "una forma de encuentro y de conexión con sus raíces".

Uno de los puntos de partida del artículo es la incorporación de Erling Haaland a una costumbre que durante mucho tiempo estuvo asociada principalmente a Sudamérica . El delantero noruego publicó una fotografía en la que aparece tomando mate y agradeció a tres futbolistas argentinos, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Gerónimo Rulli , por haberle presentado la bebida.

"Gracias por presentarme esta encantadora bebida", escribió Haaland en sus redes sociales. La imagen se sumó a otras escenas habituales en el fútbol internacional: jugadores con un mate en una mano y un termo en la otra, o que comparten la bebida antes de los partidos.

Gracias #JulianAlvarez @enzofe17 @gerorulli for introducing this lovely drink https://t.co/Tb8UhiPcnE — Erling Haaland (@Erling) October 18, 2026

El texto de Jack Lang menciona entre ellos a Lionel Messi, Luis Suárez, Emiliano Martínez y Darwin Núñez, además de otros futbolistas sudamericanos que mantienen el hábito en sus clubes. "La presencia de estos jugadores en equipos de distintas ligas contribuyó a que el mate dejara de ser una bebida conocida casi exclusivamente en determinados países y comenzara a despertar curiosidad en otros lugares", indicó.

Para el autor, la difusión también tuvo momentos destacados en las grandes competiciones. Durante la Copa América de 2024, disputada en Estados Unidos, las imágenes de las estrellas sudamericanas con sus mates se multiplicaron e incluso, antes, en el Mundial de Qatar 2022.

"Los jugadores son todos fanáticos. Están tomando mate constantemente. No se va a acabar. Pero, si pasa, simplemente pediremos más", enfatizó Felipe Cotelo a The Athletic.

FC Barcelona

Otro de los testimonios que ocupa un lugar central en la publicación es el de Sebastián Viera. El exarquero, que disputó 15 partidos con la selección uruguaya entre 2004 y 2009, recordó que no puede precisar cuándo tomó mate por primera vez, pero sí conserva la memoria de la impresión que le produjo el sabor y de las reacciones de sus hijos cuando les ofreció la infusión.

"Mi padre me dio mate y no me gustó nada", contó Viera. "Es raro que a alguien le guste la primera vez que lo prueba. Recuerdo cuando les di a mis hijos. Dijeron que estaba demasiado caliente, demasiado amargo. Pero te acostumbrás. Y, al final, te enamorás de él".

El exarquero trasladó esa misma idea a su etapa como futbolista profesional. "Siempre teníamos mate con nosotros cuando jugaba en Uruguay. Siempre. Sinceramente, no creo haber tenido un compañero de equipo que no tomara mate", subrayó.

Viera explicó así como el mate acompañaba a los integrantes de la selección en diferentes espacios, desde el hotel hasta el camino al entrenamiento y el vestuario. "Lo tomábamos en todas partes: en el hotel, camino al entrenamiento, en el ómnibus, en el vestuario antes de los partidos. No hay un lugar determinado para tomarlo; el mate simplemente está en todos lados", señaló.

El autor también advirtió cómo la práctica tampoco responde a un horario único: algunos jugadores prefieren tomarlo antes de competir, mientras que otros lo incorporan a sus rutinas nocturnas.

"Cuando alguien prepara mate, te detenés, conversás un rato y quizás comés algo. Es una parte importante de la rutina, especialmente por la mañana", sumó Viera.

Los futbolistas uruguayos nombrados en la nota

La "guía para entender el mate" identificó a varios integrantes de la selección uruguaya que se destacaban por su consumo durante la Copa América de 2024: Luis Suárez, Ronald Araujo, Nicolás de la Cruz, Agustín Canobbio y Rodrigo Bentancur aparecen entre los mencionados.

En el caso de Argentina, la publicación citó a Emiliano Martínez, Nicolás González, Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister, además de Messi y Rodrigo De Paul.

"Messi y Rodrigo De Paul, quienes compartían una sesión de mate en la habitación de hotel del primero todos los días a las 9:30 de la mañana", indicó la publicación.

(Chandan Khanna/AFP via Getty Images)

La nota también reúne ejemplos de cómo el mate forma parte de la identidad uruguaya fuera de los estadios. En 2024, una instalación artística en la plaza Independencia de Montevideo presentó recipientes gigantes y multicolores que llevaron la imagen de la bebida a uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

Otro ejemplo fue "Botija", la mascota de tamaño humano que acompañó a la Celeste durante el Mundial de Qatar 2022.

"Uruguay también está obsesionado con ello. En 2024, una instalación artística en la Plaza Independencia de Montevideo presentó mates gigantes de múltiples colores. La mascota de la selección nacional en el Mundial de 2022 fue Botija, un termo de tamaño humano. La creación de un emoji de mate en 2019 desató celebraciones en el país", amplió.

(Ulises Ruiz/AFP vía Getty Images)

El artículo dedica otro apartado a las propiedades del mate y a las razones por las que puede resultar atractivo para los deportistas. La infusión contiene cafeína, antioxidantes, vitaminas y minerales. Su aporte de cafeína es menor que el del café, pero superior al del té negro, y puede contribuir a aumentar el estado de alerta y los niveles de energía.

José Blesa, responsable de nutrición deportiva del FC Basel de Suiza, explicó que el mate puede aportar beneficios relacionados con la hidratación y el rendimiento. Antes había trabajado en el club saudí Al Nassr, donde estuvo vinculado al entorno de Cristiano Ronaldo, otro de los futbolistas no sudamericanos conocidos por consumir la bebida.

"Los jugadores que toman mate tienden a estar mejor hidratados porque beben más líquidos", afirmó el especialista.

En la misma línea, Bielsa cerró: "Contiene cafeína, que tiene beneficios demostrados para mejorar el rendimiento deportivo al aumentar la resistencia, la energía e incluso la concentración mental. También tiene antioxidantes que pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunitario al combatir los radicales libres".