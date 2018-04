Sistema de Cuidados cumple con metas pero médicos reclaman mayor atención a la salud

Agustina tiene autismo y ese trastorno le genera complicaciones para comunicarse con su entorno. Pero desde que se instaló el Sistema de Cuidados, Nacho es su asistente personal, según cuenta el spot que el gobierno comenzó a transmitir en radio y televisión. Para este Sistema, una persona con autismo tiene una dependencia severa y por lo tanto tiene derecho a acceder a cuidados que pueden ser subsidiados por el Estado. Sin embargo, todavía se registran algunas confusiones en el proceso. Carmen tiene una hija a la que desde el Sistema de Cuidados le diagnosticaron una dependencia severa. Sufre artogriposis múltiple congénita y, por lo tanto, le corresponde un asistente personal.





Inicialmente, a Carmen le dijeron que el pago del asistente iba a estar 100% subsidiado por el Estado. Sin embargo, cuando fue a terminar el trámite le notificaron que, por un recorte de presupuesto, y en virtud de los ingresos familiares, no le correspondía subsidio alguno. Ahora, el gobierno pretende informar con una campaña de bien público sobre los beneficios de este programa, pero hay dudas que persisten.





El secretario nacional del Sistema de Cuidados, Julio Bango, dijo a El Observador que no existió ningún cambio en el método de evaluar a quién le corresponde el subsidio y a quién no y aseguró que todas las dudas se deben plantear en el Portal de Cuidados. "Estas personas se pueden estar perdiendo de algún beneficio por un error de comunicación", dijo. Según explicó, una vez que a la persona le notificaron que le corresponde un asistente, se evalúan los ingresos familiares. A ese número se le descuenta un ficto cercano a los $10.000 porque se da por entendido que un hogar con una persona con dependencia a cargo tiene una estructura de gastos mayor.





Lea también: Radios y canales de TV obligados a emitir gratis 15 minutos por día de spots del Sistema Nacional de Cuidados





Lo que queda, se divide entre los integrantes del hogar y con el ingreso per cápita se evalúa si corresponde o no la financiación. Si el ingreso es entre 0 y 3 Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) el subsidio es total. Una BPC corresponde a $3.848. Luego se establece una escala, que determina distintos grados de subsidios, y establece que aquellos que perciben un ingreso mayor a 11 BPC ($42.328) por persona, no le corresponde subsidio. Para evitar esas confusiones y con el objetivo de difundir las posibilidades que ofrece el Sistema de Cuidados, es que el gobierno lanzó una campaña de bien público en los medios de comunicación. Pero los detalles del programa, no se informan en la campaña.





Si usted prendió la televisión en la última semana y puso los canales de aire, seguro la palabra "cuidados" le resulta familiar. La historia de Nacho y Agustina, la niña con autismo, tal vez le suene conocida. O la de Angélica, una señora de 70 años que utiliza el servicio de teleasistencia.





Lea también: Sistema de Cuidados rindió sus cuentas y espera presupuesto





Es que en el "Mes de los Cuidados", el gobierno se propuso mostrar que el Sistema de Cuidados está en marcha y disponible para todos aquellos que lo necesiten. Por eso, utilizando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (más conocida como ley de medios), puso en marcha una campaña de bien público –desde el lunes 16- que incluye spots de radio y televisión que serán emitidos durante 21 días.





Bajo el lema "Pequeñas historias que construyen un gran país", los spots que se transmiten cuentan las posibilidades que ofrece el Sistema de Cuidados. Primera infancia (0 a 3 años), adultos mayores (más de 65 años) y personas con distinto tipos de dependencia menores de 29 años o mayores de 80 son la población objetivo del programa en este período.





Recortes

El Sistema de Cuidados fue el buque insignia de la campaña electoral del presidente Tabaré Vázquez, sufrió recortes presupuestales y fue motivo de discusión en la interna del Frente Amplio pero, a dos años y medio de que el Parlamento aprobara la ley que lo creó, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados está en marcha y más de 16.000 personas obtuvieron algún beneficio a través de este plan a pesar de sus limitaciones.





"Es una institución consolidada y existe un despliegue del Sistema de Cuidados en todo el país. No solo en las capitales departamentales", dijo el secretario nacional del programa, Julio Bango. El miércoles 18, Bango, junto a la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Ana Olivera, presentó ante el Parlamento la rendición de cuentas del programa, tal como establece la ley. "Estamos cumpliendo con las metas que nos hemos trazado", dijo Bango.





Sin embargo, el sistema no siempre la tuvo fácil. Del presupuesto previsto inicialmente (unos US$ 2.000 millones), en el 2016 y en el 2017 se le quitaron US$ 200 y US$ 400 millones respectivamente aunque para 2018 recuperó US$ 200 millones. "Los objetivos se han ajustado a los recursos que tenemos", dijo Bango a El Observador.





Limitaciones

Si bien el programa avanza, también tiene sus limitaciones y desde la Sociedad de Geriatría plantean algunos reparos. Porque el Sistema de Cuidados está implementado como una política social, dirigida por el Mides en coordinación con otros organismos, y, al entender del presidente de la sociedad Aldo Sgaravatti, deja de lado la parte médica de los cuidados. "Aborda los cuidados desde el punto de vista social, no tiene un abordaje por enfermedades o no existe una coordinación directa con lo que es la atención médica", explicó.





Sgaravatti, además de presidir la sociedad, forma parte del Consejo Consultivo del Sistema de Cuidados como representante de la Facultad de Medicina. Las veces que planteó esta postura en esas reuniones recibió respuestas poco alentadoras. "Se puede aportar desde la medicina algunas visiones, a veces son tenidas en cuenta y generalmente no (...); decir las cosas no cuesta nada. De ahí a que las tengan en cuenta es otra cosa", señaló.





El Consejo Consultivo tiene voz pero no voto en las decisiones respecto al Sistema de Cuidados. Para Sgaravatti los médicos fueron excluidos del programa y no existe una integración entre lo médico y lo social. "Las personas mayores no se pueden dividir en pedazos para ver si son problemas sociales o problemas médicos los que sufren", apuntó.





Para Sgaravatti esto se debe a una decisión política y "no cree" que en el corto plazo esto pueda cambiar.





Respecto a los programas de primera infancia, desde la Sociedad de Pediatría prefirieron no opinar sobre el avance del sistema por falta de conocimiento. "No tenemos conocimiento directo del funcionamiento del sistema", dijo a El Observador la presidenta de la Sociedad de Pediatría, Graciela Acosta.





Otros servicios y desafíos

El Sistema de Cuidados agregó a los servicios que ya existían las Casas de Cuidado Comunitarias (ya hay cuatro inauguradas), que permiten ofrecer un servicio de cuidado para niños en localidades donde la demanda no es suficiente para abrir un CAIF . Otra novedad son los centros de educación y cuidados entre sindicatos y empresas. Ya existen dos (en Tacuarembó y Salto) y Bango estima que se inaugurarán cinco más este año.





En liceos de Young, Canelones y Montevideo también se inauguraron los Espacios de Cuidados para hijos de estudiantes.





El Sistema de Cuidados además pretende inaugurar Centros de Día para personas mayores de 65 años con dependencia leve o moderada y aprobar una nueva regulación para los centros de larga estadía (más conocidos como residenciales).





Puestos de trabajo

"Este sistema, creemos, operará como dinamizador de la economía permitiendo que las personas adultas, mediante la capacitación, se reintegren a la seguridad social. A su vez, la instalación y puesta en práctica traerá consigo nuevos puestos de trabajo genuinos", dijo Vázquez horas después de ganar las elecciones internas del Frente Amplio y convertirse en el candidato del partido. Y esa cualidad, de generador de empleo, la volvió a destacar Bango este miércoles.





Es que "en tiempos en los que el empleo es una preocupación, el Sistema de Cuidados genera 4.000 puestos de trabajo", dijo el secretario nacional del programa.