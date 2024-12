¿Qué escuchan los artistas uruguayos en Spotify? Los "wrapped" que revelan otra forma de consumo

La lista de Argentina no fue tan distinta. En el top de artistas aparecieron Emilia, Duki, María Becerra, Luck Ra y Bad Bunny. En las canciones más escuchadas, la lista es bastante similar a la uruguaya: Hola perdida (Luck Ra, Khea), Piel (Tiago PZK, Ke Personajes), Luna (Feid, ATL Jacob), Que me falte todo (Luck Ra, Abel Pintos) y Una foto remix (Mesita ft. Emilia).

A nivel mundial, sin embargo, la lista es totalmente distinta. Dentro del top global de artistas están Taylor Swift, The Weekend, Bad Bunny, Drake y Billie Eilish. A nivel canción, las más escuchadas fueron Espresso (Sabrina Carpenter), Beautiful Things (Benson Boone), Birds of Feather (Billie Eilish), Gata Only (FloyyMenor) y Lose Control (Teddy Swims).

El Observador consultó con artistas de varios géneros musicales, que van desde el trap y el hip hop, hasta el pop y el rock. La brecha, la diferencia, existe. Los que se sienten representados con las cifras que indica la plataforma, por un lado. Por el otro, los que no solo no sienten que el número sea fiel al vínculo emocional que tienen con algunos artistas, sino que además confiesan consumir muchísima más música a través de otros formatos como el vinilo y el CD.

Embed

Los que ven representado su gusto musical

Algunos artistas creen que el Spotify Wrapped refleja con precisión lo que han escuchado durante el año, aunque también reconocen ciertos matices en cómo consumen música.

“Siento que realmente es como un buen boceto de lo que fui escuchando en el año”, dice Mesita, el artista más escuchado de Uruguay, según Spotify.

Aunque confiesa no usar Spotify, sino más bien YouTube Music, comenta que “por ahí lo único que no figura tanto es que me gusta escuchar mucha música latina en vivo, orquestas y eso donde suelo mirar el video también a la vez, entonces lo escucho mismo con el videoclip para ver cómo tocan los músicos, cómo reacciona el público y eso es lo que por ahí en la plataforma de audio no aparece porque no es una canción, por ahí me cuelgo a mirar conciertos enteros y cosas de ese estilo. Eso es lo que faltaría, lo que no está ahí”.

Embed

KNAK, el uruguayo de 22 años que se volvió referente del trap local, siente que la plataforma representa bastante bien lo que escuchó, aunque hace una distinción importante: "Escucho mucho trap, pero también otros géneros. A veces los artistas que me salen en el Wrapped son más una sorpresa porque no son tan afines a lo que hago, como Cruz Cafuné, que escucho mucho, pero no apareció".

En su caso, Wrapped no solo refleja sus gustos, sino también sus influencias. En cuanto al consumo de música, dice: “Yo los escucho más que nada porque me gusta su música, me divierte, la paso bien cuando los escucho y nada, como que no tienen un trasfondo mucho más que eso”, confiesa, pero agrega que también “aprendí una banda de esos artistas, porque son artistas que trajeron, al menos este año, algo super fresco a lo que es el trap y lo que yo escucho habitualmente”.

Embed

Meri Deal, la cantante de pop uruguaya, tiene una perspectiva similar. "Siento que Spotify Wrapped representa bastante lo que escucho, por lo general", comenta, aunque agrega que a veces una canción que se escucha repetidamente por un corto tiempo puede alterar el resultado. Aun así, su lista de artistas reflejó de forma acertada sus gustos.

"Shakira es una artista que escucho mucho, me volví a enamorar de sus primeros álbumes", menciona, destacando también su amor por la música brasileña, con artistas como Gil Sanz. Para ella, Wrapped no solo recoge sus tendencias musicales, sino también su vínculo con la nostalgia y la tradición. Además, confiesa que Joaquín Sabina es uno de sus referentes en cuanto a composición y letras, y aunque no sabe si es parte del top 5, bandas como No Te Va Gustar y La Vela Puerca también forman parte de sus preferencias anuales.

Embed

Por su parte, Mesita explica que sus escuchas de este año tienen que ver con que en 2024 “tuve un gran momento internacional y eso inconscientemente se ve que mi mente como que me tiraba la inspiración para escuchar hacia el lado más de la música uruguaya y por eso estuve conectado con la plena en varios momentos del año y también mucha salsa, mucho son cubano, mucho ritmo afrolatino que fue una cosa que estuve explorando mucho este año, también empecé a tocar el bongó y estuve experimentando con algunos instrumentos de música de percusión afrolatina y nada creo que por eso se repite bastante en mi lista de reproducción artistas clásicos como Héctor Lavoe, Willy Colón, Ismael Rivera junto con la plena que si bien es un género que es más adaptado al uruguayo también va de la mano”.

Otros artistas coinciden en que el Wrapped refleja correctamente lo que escucharon en el año, como Eros White, el llamada “bestia pop” uruguaya, quien señala que la plataforma mostró una representación precisa de su gusto musical: "Me sorprendió la cantidad de Charli XCX. Soy fan desde hace casi 10 años, y no me esperaba que su álbum estuviera en el top".

A pesar de ser un año de consumo más "real" de música, “de persona que escucha música”. Aunque este año estuvo más centrado en lo que le gusta consumir, en otros momentos de su carrera ha utilizado Spotify como una herramienta para investigar lo que hacían otros artistas o para poner sus propias canciones a la hora de ensayar con bailarinas.

Embed

“Siento que saqué la misma conclusión que muchos artistas: ya fue esto amoldarse a la industria. Hay que pelear para que la industria se amolde a uno. Es la conclusión que puedo sacar con Charli xcx, con Sabrina Carpenter, también con Catriel y Paco Amoroso. Siento que todos esos artistas la pegaron cuando fueron más ellos, y fueron más raros. Un arte más puro y extraño”, comenta.

Pedro Dalton, cantante de Buenos Muchachos y miembro de bandas como Chillan Las Bestias y Suma Camerata, hace una distinción clara entre escuchar canciones y escuchar discos enteros. “No suelo escuchar discos enteros en Spotify, no sé por qué, pero en vinilo sí. Entonces, por ejemplo, escuché mucho Nick Cave en vinilo, escuché The Pretenders, escuché The Police”, explica.

Para él, el Wrapped no solo se refiere a lo que ha escuchado en la plataforma, sino a su relación con diferentes formatos de música y cómo estos reflejan su horizonte musical, aunque aclara que no está tan pendiente de las recomendaciones del algoritmo de Spotify. “Insisto con eso de que Spotify es mi manera de escuchar canciones, no es mi manera de escuchar discos”, resume.

Embed

Por último, Leo Mattioli, uno de los fundadores del histórico colectivo de hip hop, latejapride*, también reconoce que Spotify Wrapped refleja lo que escuchó durante el año, aunque “también hay algo social en el Spotify porque la escucha en parte es social cuando suena en los parlantes”.

"Lo que dice el Wrapped me representa porque es lo que sucedió, pero no es lo único que sucedió", señala, reflexionando sobre cómo la música que escucha puede estar influenciada por factores como el entorno y el momento en que la escucha, como cuando pedalea en bicicleta o cuando pone música para su hijo.

Embed

Para él, Wrapped tiene un valor, pero no captura toda su diversidad musical. "Este año, por ejemplo, redescubrí Extremoduro y Deftones, que me acompañan desde hace mucho tiempo", agrega. Además, subraya su influencia por artistas como Gabo Ferro y Rodrigo Gallardo, quienes lo han acompañado en su viaje musical.

“Suelo escuchar vinilos en casa, YouTube en el laburo, donde suelo poner sets de DJs. Estos están muy vinculados al electrofolk/folktronica o al rap de los 90s”, agrega Mattioli.

Los que ven con ojos cínicos al “wrapped”

Para varios artistas, el Wrapped no refleja fielmente sus hábitos musicales. Dani Umpi, el artista multidisciplinario, más bien vinculado al pop en Uruguay considera que su Wrapped no es representativo de lo que realmente escucha durante el año. “No sé si me representa, yo escucho principalmente en Spotify y en YouTube, pero no le presto mucha atención. A veces escucho cosas que tengo grabadas, o canciones que tengo en una carpeta para cuando paso música. No lo tomo tan en serio. Es un dato nomás, no es algo que me defina para nada”, explica Umpi.

Embed

Algo similar le sucede a Fermín Solana (Hablan Por La Espalda). Sobre si su Spotify Wrapped es representativo de su gusto musical o no, dice:"la verdad que no necesariamente, porque deje sonando el EP de Hablan Por La Espalda, pero claramente no fue lo único que escuché".

Embed

De hecho, este 2024 tuvo un consumo de música que se escapó bastante de Spotify. "Hice algunas playlists para mi trabajo, un par de eventos gastronómicos, ahí le di bastante cabida a de todo un poco, desde Beach Fossils a Ozzy", explica, pero también contrasta con el hecho de que "este año se me dio bastante de ver con mi pareja videos en YouTube, mucha música noventera y un ejercicio de rever videos de esos que me marcaron de chico, tomando algo y tratando de apelar a la memoria para buscar cosas que tenía olvidadas".

Juan Campodónico, productor y músico (Campo, El Peyote Asesino, Bajofondo y su proyecto solista) también plantea que su Wrapped no es representativo de sus escuchas más profundas. Que su proyecto musical Campo le figure como la más escuchada se lo atribuye a la necesidad de usar Spotify para repasar y estudiar su propia música en momentos de producción.

Embed

“Eso, obviamente, se debe a que en algún momento tenía que sacar una parte musical que no recordaba de la grabación para tocarlo y usaba Spotify para aprenderme mi propia música”, explica. De hecho, lo que sí considera representativo es una playlist hecha por él, llamada Ando escuchando.

Y, aclara, que tampoco investiga música a través del algoritmo de Spotify. “En mi caso, que me gusta mucho investigar, leo portales que son especializados en música, sigo muchas cuentas de música en Instagram, de periodismo musical. Empiezo a buscar, más bien, por información que me llega por otro lado y no por lo que me sugiere Spotify. Es un caso muy distinto de quien usa la plataforma como para escuchar música cotidianamente”, comenta.

Martín Buscaglia, también músico y productor, comparte una experiencia similar. Asegura que el Wrapped refleja más su trabajo en lugar de sus preferencias personales. “En el año usé el Spotify más para preparar mi programa/podcast, entonces refleja eso el Wrapped, pero no mis escuchas placenteras”, comenta.

Embed

Fuega, la primera DJ trans de Uruguay, dice que "la música te sana el alma y nos enseña muchísimo y también nos identifica como individuos. Estás plataformas nos permiten estar a alineades con todo lo más escuchado y para una Dj es importante estar actualizada todo el tiempo".

Aunque reconoce el valor de la plataforma, también confiesa que "en mi caso Spotify Wrapped no representa lo escucho en todo el año ya que generalmente uso también otras plataformas en materia musical, sobre todo porque como DJ generalmente estoy armando mi propia música y las mayorías de las veces escucho mis propios sets".

Otro tema recurrente entre los artistas es cómo el algoritmo de Spotify influye en sus elecciones musicales. Para Dani Umpi, el algoritmo tiene un impacto en sus escuchas: “cuando escucho la playlist que te da el algoritmo, reconozco que hay canciones que me encantan, pero a veces no se si soy yo que la pongo o si es el algoritmo que me lo sugiere. Las identifico, pero a veces ni siquiera sé el nombre”.

Buscaglia, por ejemplo, cuenta que este año se lo ha dedicado bastante al samba brasileño de los 70 y a los nuevos discos de la música uruguaya, pero que eso no está reflejado en su Wrapped de Spotify. Lo que sí se refleja, en cambio, son las canciones que escucha seguido, por ejemplo, para aprenderse la letra para colaborar con otros artistas.