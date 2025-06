"Uno de los países más subestimados del mundo": lo que dijo sobre Uruguay uno de los referentes globales del ecosistema emprendedor

“Lo que más me impactó fue la mentalidad. En Uruguay, los jóvenes fundadores no sueñan con irse a Silicon Valley, sueñan con construir el próximo dLocal, el unicornio fintech que salió a bolsa en Nasdaq con una valoración de US$ 9.000 millones”, sostiene.

Para el fundador, esto demuestra que actualmente los países ya no compiten por sus recursos naturales o ventajas geográficas, sino por la calidad de sus instituciones, la previsibilidad de sus normas y su capacidad para atraer talento global.

“El futuro pertenece a las naciones que entienden esta nueva dinámica: que la estabilidad, la confianza y la infraestructura digital importan más que las métricas tradicionales de poder. Uruguay podría ser el país más subestimado en esta transformación”, menciona en su red social.

Asimismo, el especialista destacó que Montevideo está emergiendo como un centro donde la ambición latinoamericana se encuentra con la calidad de vida europea, y sostuvo que el país se está posicionando como un nuevo hub dentro del ecosistema global de startups.

“He viajado a muchos países a lo largo de los años, observando cómo han evolucionado en la era digital. Uruguay destaca como una de las transformaciones más reflexivas que he presenciado. El país no persigue todas las tendencias, está tomando decisiones deliberadas sobre qué tipo de nación quiere ser”, resaltó.

Previo a la fundación de Draper Startup House en 2018, Bharati trabajó en una banca de inversión y venture capital, y recorrió más de 50 países observando cómo emergían startups fuera de los centros tradicionales.