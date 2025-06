Edinson Cavani trabaja a full para llegar al Mundial de Clubes: mirá la espectacular máquina que utiliza para agilizar el proceso

El delantero sumó minutos en los cuartos de final del Torneo Apertura , cuando Boca perdió ante Independiente, pero no estaba en plenitud física. Esa exigencia que realizó provocó que se haya resentido de la lesión y que ahora siga trabajando para volver cuanto antes y estar disponible para el debut ante Benfica.

La máquina con la que trabaja Edinson Cavani

En las últimas horas se filtró una imagen de Cavani recuperándose, pero al mismo tiempo utilizando una peculiar máquina. El uruguayo se pone a punto físicamente utilizando una cinta de correr antigravedad AlterG.

Se trata de un sistema inventado por la NASA que permite correr reduciendo el peso corporal efectivo del futbolista. La cámara se llena de aire y disminuye la carga sobre las articulaciones. En el caso de Cavani, debido a su edad y a las lesiones sufridas durante el año, resulta fundamental para progresar sin resentirse.

Cavani entrenando.jpg Bolavip

Además, la máquina registra el ritmo, el peso corporal efectivo, el tiempo y la velocidad, proporcionando métricas precisas para seguir su evolución.

Según distintas fuentes, Los modelos básicos (AlterG VIA o FIT) cuestan entre 35.000 y 50.000 dólares estadounidenses. Los modelos avanzados (AlterG PRO, VIA X o VIA X+ Elite) están entre 60.000 y 80.000 dólares.