Fiscales se declaran en preconflicto por nuevas condiciones laborales

A casi dos meses de implementado el nuevo proceso penal las partes no lograron llegar a un acuerdo

La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) se declaró en "preconflicto" y convocó a una asamblea extraordinaria, luego de más de un mes de negociaciones con la Fiscalía General de la Nación –y luego incluyendo al Ministerio de Trabajo–, en reclamo por las nuevas condiciones laborales que supuso la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal el 1° de noviembre.

En un comunicado difundido este jueves, los fiscales rechazan otro emitido por la Fiscalía el lunes 18, en el que se aseguraba que el Ministerio Público "realizó cinco propuestas" a la AMFU "sobre el régimen de trabajo en el nuevo proceso penal, las que fueron rechazadas".

Para el gremio, que se opuso hasta ahora a alcanzar un acuerdo en el entendido de que las alternativas ofrecidas no contemplan la situación de los fiscales en el interior del país, el Ministerio Público no presentó cinco propuestas sino "una única con pequeñas variantes". Y que no incluya el cambio de las condiciones de trabajo por fuera de Montevideo es para la AMFU "un reconocimiento tácito de la mala implementación inicial del sistema".

Lo que se ofreció es elevar la cantidad de fiscalías de Flagrancia a 16 –eliminando las cinco de Otros Delitos–, y dividir la jurisdicción de Montevideo en las cuatro zonas policiales, con equipos de tres fiscales por turno, de modo de atenuar la sobrecarga laboral del régimen de hasta 36 horas seguidas en que deben estar de guardia los fiscales de Flagrancia.

Por su parte, la Fiscalía aseguró este lunes que "implementará los cambios que considere necesarios a los efectos de garantizar la mejor calidad del servicio que presta la ciudadanía".

Fuente: