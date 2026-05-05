Cecilio Ricardo Crosa Arrarte

(Q.E.P.D.) - Falleció en la paz del Señor el día 4/5/2026. Su esposa: Marta Bartesaghi, sus hijos: Cecilio Ricardo y Gabriela Díaz, Andrea y Andrés Bevc, Federico y Natalia Ilharreguy, Domingo y Vanesa Rodríguez, sus nietos: Juan Manuel, Diego Martín y Gonzalo Crosa Díaz; Florencia, Guillermina y Javier Emmenegger, María Eugenia y Adrián Román, Juan Andrés Bevc Crosa; Federico y Mariana Crosa Ilharreguy; Lola y Francisco Crosa Ochoa, su bisnieta: Olivia Emmenegger Bevc, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido esposo, padre, abuelo y bisabuelo y piden una oración por su alma. Sepelio ya efectuado. (Emp. Rogelio Martinelli SA)