Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
nubes
Miércoles:
Mín  16°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Fúnebres / Participaciones

Cecilio Ricardo Crosa Arrarte

5 de mayo 2026

(Q.E.P.D.) - Falleció en la paz del Señor el día 4/5/2026. Su esposa: Marta Bartesaghi, sus hijos: Cecilio Ricardo y Gabriela Díaz, Andrea y Andrés Bevc, Federico y Natalia Ilharreguy, Domingo y Vanesa Rodríguez, sus nietos: Juan Manuel, Diego Martín y Gonzalo Crosa Díaz; Florencia, Guillermina y Javier Emmenegger, María Eugenia y Adrián Román, Juan Andrés Bevc Crosa; Federico y Mariana Crosa Ilharreguy; Lola y Francisco Crosa Ochoa, su bisnieta: Olivia Emmenegger Bevc, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido esposo, padre, abuelo y bisabuelo y piden una oración por su alma. Sepelio ya efectuado. (Emp. Rogelio Martinelli SA)

Mas noticias de Nacional

Las más leídas