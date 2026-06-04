María Posada Fernández De Di Rende

(Q.E.P.D.) - Falleció en la paz del Señor confortada con los Santos Sacramentos y la bendición Papal el día 03 de junio 2026. Sus hijos: Rosa Dinorah y Enrique González; sus nietos: Diego y Karina, Guillermo y María Pía, Federico y Fabiana, Gonzalo; sus bisnietos: Giovanni, Giulliana y Juan Pedro y demás deudos participan a las personas de su relación dicho fallecimiento e invitan al velatorio que tendrá lugar hoy de 17.00 a 22:00 y mañana de 08.00 a 11.00 horas. Sala velatoria- Ariel 4737 sala 102. Cementerio: Buceo (Luis Moro - Una Empresa Previsión)