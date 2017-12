Los ministros que tienen chances de irse del gabinete en 2018

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, analizará a comienzos de 2018 con los ministros la actitud de algunos integrantes del gabinete con respecto a la campaña electoral para las elecciones de 2019.

El mandatario espera que los secretarios de Estado que quieran ser candidatos den un paso al costado en sus tareas de gobierno. A menos que no sea por esta situación, el presidente no tiene previsto realizar cambios en su gabinete para 2018.

"Los cambios que pueden surgir son de algún ministro que tenga inconvenientes personales y no pueda seguir, que siempre hay que atenderlos. Discutiremos y analizaremos con los ministros y las ministras la actitud que se va a tomar si alguno de ellos pretende hacer, con todo derecho, una carrera política y volcarse a las elecciones. Lo analizaremos en febrero", declaró este jueves al semanario Búsqueda el mandatario.

Aunque las candidaturas para la futura fórmula presidencial de parte del oficialismo han sido tema de constante debate mediático, ninguno de los posibles presidenciables quiso postularse explícitamente. Existe la creencia entre dirigentes oficialistas de que la exposición temprana como candidato puede perjudicar una eventual postulación.

En lo que respecta a los ministros, hay dos nombres que suenan con mayor fuerza que los demás: el de Economía, Danilo Astori, y la de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse.

Astori aseguró en noviembre entrevista con El Espectador que aunque aún no había tomado la decisión, pero que no le faltan ganas de ser candidato a la Presidencia en las elecciones de 2019. Al ser consultado acerca de las posibilidades de que sea precandidato por el Frente Amplio, Astori afirmó que tendrá "en cuenta esa posibilidad, sin dudas".

En tanto, en medio de las especulaciones, el único que dio un paso al frente en la coalición de izquierda fue el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, cuando señaló al semanario Crónicas que no descartaba la posibilidad de ser candidato presidencial pero que debían darse determinados escenarios. "Escenarios de renovación", manifestó Bergara en mayo de este año.

En una situación diferente se encuentran el intendente de Montevideo, Daniel Martínez y el expresidente José Mujica, que son los dos actores políticos con perspectivas que más simpatía despiertan en las encuestas. Sin embargo, Mujica manifestó en reiteradas ocasiones que no va a ser candidato porque no le "da la nafta", mientras que Martínez ha declarado que aún no está pensando en la candidatura presidencial.

