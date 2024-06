Altercado en el Ministerio de Defensa entre jerarca y el capitán sancionado Nelson Duarte

Según relató el oficial, que recientemente fue ascendido de teniente a capitán, el miércoles, estando en el Ministerio de Defensa y cuando procuraba ser recibido por Figueredo, el jerarca “salió en forma abrupta de su oficina, me pegó un manotazo en el pecho y me dijo que me retirara. ‘Yo a vos te voy a matar’, gritó y puso su cara contra mi cara. Gritaba: ‘dale, pegame, pegame’. Yo le respondí: ‘Coronel, usted acaba de perder lo poco que le quedaba de dignidad’”.