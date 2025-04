El contrapunto de Yamandú Orsi con Ignacio Alonso sobre violencia en Peñarol-Cerro: "Me llama la atención que alguno se sorprenda y dice hace tiempo que no pasa nada"

“Evidentemente hubo cosas que fallaron en otro día. Pero hay un tema de fondo que es el de las barras y cómo funciona. Me llama la atención que alguno se sorprenda y dice hace tiempo que no pasa nada. Todos sabemos lo que hay atrás. Es que hay que hincar el diente”, dijo el presidente en rueda de prensa a la salida de una actividad en el Inau.

Además, Alonso criticó que la AUF no pueda tener acceso a las cámaras del Ministerio del Interior: “Lamentablemente lo que no tenemos nosotros, y esto lo digo públicamente porque lo he conversado con las autoridades, no solamente de esta administración sino también de la anterior, es que nosotros tenemos que acceder a las imágenes que surgen de las cámaras. No puede ser que nosotros tengamos pagas (las cámaras), hayamos hecho la inversión millonaria que hicimos y hasta ahora no podamos tener acceso a las imágenes”, reiteró Alonso, quien entiende que con las imágenes la AUF tendría una respuesta más rápida ante los violentos.