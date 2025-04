Ignacio Alonso, presidente de AUF, reclamó al Ministerio del Interior acceder a imágenes de las cámaras de seguridad y le puso presión: "El fracaso más grande sería que en un mes no haya un detenido"

“Una de las medidas que hemos tomado, desde hace tiempo, es la aplicación de los controles de identificación facial. Eso lo maneja el Ministerio, y en manos del Ministerio están las imágenes que no están en manos del fútbol, por lo tanto la identificación de los responsables ahora está en manos del Ministerio, están las cámaras funcionado, las herramientas, y seguramente de lo que surja de ese material va a haber una cantidad de gente que quede inhibida de entrar a los estadios”, dijo este martes a La mañana del fútbol de radio El Espectador Deportes.

Además, Alonso consideró que para el Ministerio será “sencillo” identificar a los violentos ya que solo se vendieron 160 entradas a Cerro.

“El problema lo arma la gente que va con el ánimo de generar un incidente. El domingo es claro que gente fue predispuesta a generar incidentes. Se vendieron 160 entradas, así que es muy sencillo identificar a quienes fueron los responsables de esto y esperemos que a partir de eso el Ministerio pueda tomar medidas”, comentó.

El directivo reiteró que “es una aspiración de la AUF poder contar con las imágenes que surge de las cámaras que ha pagado el propio fútbol”. “Queremos tener un papel más activo en la utilización de esas imágenes porque nos sería a nosotros de mucho valor”, agregó.

También señaló cómo actúa la AUF luego de que es identificado un hincha violento. “Cuando tenemos identificación hacemos la denuncia penal que corresponde”.

“Acá hay que apuntar hacia los responsables finales que son las personas. La peor señal que puede haber acá es que pasado un mes no hay un detenido, con las imágenes a disposición en cámaras que fueron pagadas en más de US$ 1.200.000 en el caso del Campeón del Siglo, o en más de US$ 2.500.000 en el caso de todo el fútbol uruguayo que compró el Estadio Centenario, el Parque Central y tenemos las cámaras móviles. Y se compraron con esa finalidad: la de identificar”, dijo el titular de la AUF.

“Lo peor que podemos tener acá, hoy, el fracaso más grande, sería que en un mes no haya un detenido o identificado. Porque tenemos la lista de quienes compraron las entradas y las imágenes con la capacidad de identificar a la personas”, comentó. “Entonces yo espero, y tengo la responsabilidad de hablar y dar un discurso institucional, que cuando pasen estos 30 o 40 días tengamos esas personas identificadas y que el ejemplo cunda. Esa es la realidad”.

“Lamentablemente no nos movemos en una sociedad que esté fácil. Lo nuestro es protegernos de las condiciones externas que tiene nuestra sociedad, donde por ejemplo a un policía en la calle no se la respeta”, señaló.

¿Por qué la AUF no accede a las imágenes de las cámaras de seguridad que pagaron los clubes?

“Lamentablemente lo que no tenemos nosotros, y esto lo digo públicamente porque lo he conversado con las autoridades, no solamente de esta administración sino también de la anterior, es que nosotros tenemos que acceder a las imágenes que surgen de las cámaras, no puede ser que nosotros tengamos pagas (las cámaras), hayamos hecho la inversión millonaria que hicimos y hasta ahora no podamos tener acceso a las imágenes”, reiteró Alonso, quien entiende que con las imágenes la AUF tendría una respuesta más rápida ante los violentos.

Consultado sobre por qué el Ministerio del Interior no le da las imágenes, explicó los motivos.

“Bueno, se aducen razones jurídicas de violación de intimidad y manejo de datos que en principio la ley no permite. Nosotros tenemos una interpretación contraria, nosotros lo que queremos es tener imágenes para poder colaborar con la seguridad inmediata de los clubes. Ustedes saben que a veces los tiempos no son los mismos los que manejamos a nivel público que a nivel privado. Nosotros con imágenes de un partido podemos llegar en pocos días a poder colaborar con el club, identificar, tenemos un mecanismo de llegada para tomar decisiones, para tomar medidas en pocos días y nosotros realmente queremos tener las imágenes. El caso más claro fue el de la petaca. Si nosotros en ese momento tuviéramos el acceso completo, podíamos tomar medidas. Estas cámaras toman el 100% de las tribunas, durante todo el partido, durante la previa y durante el post. Por lo tanto, no se deberían escapar las personas”, comentó.

En ese sentido, señaló que en el clásico del Gran Parque Central del Clausura 2022 la AUF identificó e hizo denuncias luego de utilizar cámaras que fueron especialmente contratadas por la asociación en ese encuentro.

Alonso también destacó que están "trabajando muy bien" con el actual Ministerio del Interior y que el ministro Carlos Negro, a quien ya le reclamó el acceso a las imágenes, ha estado "muy abierto" a tratar el tema.