Caja de Profesionales: coalición fijó "los límites" en los que no piensa ceder y evalúa pedir más tiempo para lograr un acuerdo

El escenario para la negociación interna de la coalición sobre el rescate a la Caja de Profesionales es complejo y desafiante. Lo que votaron los diputados embretó a los senadores que ahora no quieren desautorizarlos pero, al mismo tiempo, la mayoría están convencidos que es necesario realizar modificaciones. El problema es que las diferencias están en el financiamiento de la reforma que es el corazón del proyecto.

En la reunión de este martes, diputados y senadores de la coalición –blancos, colorados e independientes– fijaron “los límites que no están dispuestos a traspasar” en la negociación con el Frente Amplio y acordaron que todas las fuentes de financiamiento son necesarias. Esto quiere decir que tanto activos, como pasivos y rentas generales deberán hacer un aporte para el rescate.

Si bien todavía no hay un acuerdo cerrado, sí hay temas en los que lograron alinearse : el aporte de activos y pasivos será menor de lo que plantea el proyecto actual del Poder Ejecutivo (y que el Frente Amplio aprobó en comisión del Senado) e incluso menor, sobre todo en el caso de los pasivos, de lo que planteaba el proyecto de 2023, enviado por el gobierno de Luis Lacalle Pou.

MOLESTIA Con ironía incluida, Perrone aseguró que su partido no fue invitado a una reunión de la "llamada coalición" por Caja de Profesionales

Y además de que todavía falta afinar algún número, blancos y colorados pretenden que todos los diputados de todas las agrupaciones estén alineados y no todos los sectores estaban representados en la reunión de este martes. Las negociaciones en la interna de la coalición son tan complejas que ninguno de los que viene participando quiere dar ningún tipo de número porque temen que si se filtra pueden volver a punto cero.

Más tiempo

Uno de los problemas que tienen ahora es que la fecha fijada para votar en el Senado es el próximo lunes 30 de junio y los diputados que participaron del encuentro de este martes tienen que, antes de ese plazo, acordar con el resto de los integrantes de sus bancadas para que toda la coalición vote alineada. Si bien aún hay tiempo, los diputados señalan que no creen que puedan reunir a sus correligionarios antes de del próximo lunes.

La dificultad tiene que ver con que por junio ya no hay sesiones ordinarias del plenario ni de las comisiones –van del 1° al 18 de cada mes–, muchos representantes volvieron a sus localidades en el interior y no vuelven hasta el próximo mes.

La coalición debe asegurarse que todos los diputados estén alineados antes que el Senado vote el proyecto porque cuando vuelva a la cámara baja –en su función de tercera cámara– solo podrá respaldar o rechazar el proyecto sin hacerle modificaciones.

Algunos senadores de la coalición ya le transmitieron al oficialismo de manera informal que van a precisar más tiempo pero aún no hubo un planteo formal de postergar la votación.

Todas estas negociaciones se dan en un contexto en el que la Caja de Profesionales ya anunció que las jubilaciones y los salarios de julio los pagará en dos cuotas: el 75% el 31 de julio y el restante 25% en la primera semana de agosto. El organismo ya había notificado al gobierno que en julio se quedaba sin dinero para cubrir todas sus obligaciones.

La coalición además sigue negociando sobre el supuesto de que este proyecto es un rescate y que la solución de fondo pasa por otro lado.

Los proyectos

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y que, con algunas modificaciones, fue aprobado por la comisión del Senado, establece un aporte de los activos de 22,5% y un impuesto a los pasivos que se aplica de forma gradual con una tasa que va del 0% al 12% según el monto de la jubilación. En este caso el aporte de rentas generales del Estado es de poco más de US$ 30 millones anuales a partir de 2026.

La coalición ya acordó que ese proyecto no es de recibo pero los senadores tampoco están de acuerdo con lo que votaron los diputados: un aporte del Estado de US$ 39 millones y sin impuesto a pasivos ni aumento de aportes a activos. No solo lo comparten esa solución sino que tanto el Ministerio de Economía como la Caja de Profesionales aseguraron que ese proyecto serviría para sobrevivir apenas dos meses.

El proyecto de 2023 aumentaba el aporte de los activos a 19% y le daba potestad al directorio de la Caja de Profesionales a aumentarlo hasta un máximo de 22,5% si el resultado operativo del ejercicio anterior fuere negativo o si se proyectaba negativo para el año siguiente o alguno de los siguientes tres ejercicios.

El impuesto a los pasivos, en el proyecto original de 2023, también era gradual y tenía una tasa máxima de 10%.