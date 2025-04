Caso Pérez Marexiano: la "socia" del corredor de bolsa que también fue denunciada por estafa

Según confirmó el abogado a El Observador denunció a Tamara Taube luego de que un damnificado le aportara las pruebas de que le transfirió US$ 50 mil a una cuenta personal de ella en Scotiabank, a pedido de González Palombo, y bajo la promesa de que sería invertido en la bolsa a través de cuentas creadas en Pérez Marexiano pero el dinero desapareció y esa cuenta nunca se abrió.

Ese hecho ocurrió en Uruguay pero Taube se dedicaba principalmente a captar clientes en México ya que, si bien es uruguaya, vive en aquel país junto a su marido. De hecho cuando se hizo pública la estafa Taube, que solía viajar entre Uruguay y México, se quedó en el país azteca y no regresó.

Un ciudadano mexicano, que reconoció a El Observador que amenazó a González de parte de sus patrones (se presentó como su chofer y guardia personal) –que son quienes invirtieron– señaló que se contactaron con el corredor a través de Taube y de su esposo. Agregó que se conocieron por integrar todos la colectividad judía y relató que en su caso habían invertido unos US$ 700 mil de los que sólo les quedaron US$ 1.600.

Ese hombre contó que desde que se conoció la noticia de la estafa en Uruguay, Taube se ha estado reuniendo con los inversores para aclararles que no tiene nada que ver con las maniobras y ha argumentado que ella confió en González Palombo pero la defraudaron en en su buena fe.

González Palombo le admitió a sus allegados que México era un mercado ideal para captar inversores porque hay gente con dinero y pocas opciones en las que invertir.

El ciudadano mexicano contó que hasta el momento no han hecho una denuncia, dado que están a la espera de que existan novedades y aún no descartan que González Palombo devuelva el dinero que invitieron. Sin embargo, el hombre aseguró que no estaba al tanto de que la Justicia uruguaya ya había ordenado su detención.

González Palombo y Taube: el podcast y la empresa Capittal Up

En la denuncia que la sociedad Pérez Marexiano presentó, que tramita la fiscal Silvia Porteiro, señaló que Taube tomó contacto con la empresa en octubre de 2024 y que se presentó como quien compartía el podcast sobre inversiones junto a González Palombo.

La denuncia presentada por el penalista Jorge Barrera menciona que "surge fehacientemente la existencia de una relación comercial entre ambos a través de la empresa Capittal Up". Se informa a la Fiscalía, además, que el corredor estaba inscripto en la DGI y que formaba parte de la empresa Financial Investment IGF S.A.S.

El escrito mencionó que el 31 de marzo de este año Taube concurrió a las oficinas de Pérez Marexiano junto a González Palombo "debido a que había solicitado una reunión a efectos de analizar junto la situación económica y las posiciones de los clientes del denunciado". "Los atendimos en forma conjunta ya que nos constaba de la estrecha vinculación entre ambos", señalaron.

"Para nuestra sorpresa, la Sra. Taube manifiesta que los estados de cuenta que le enviaban a los clientes no correspondían con la realidad de las operaciones que figuraban en nuestra empresa. Es decir, los clientes referidos por la susodicha y por el Sr. González recibían un estado de cuenta absolutamente falso, que no era emitido ni avalado por Pérez Marexiano", afirma la denuncia.

La empresa, que asegura que no estaba al tanto de las maniobras, sostiene que así fue que tomó conocimiento de las maniobras luego de que algunos clientes se habían presentado para reclamar el dinero invertido. Al concurrir a Pérez Marexiano, esos clientes se enteraron de que el dinero que habían invertido lo habían perdido y que mientras no recuperaban todo o gran parte de sus inversiones en operaciones de bolsa, recibían de parte de González y Taube estados de cuenta con ganancias.

Pérez Marexiano confirmó que recibieron "a clientes referidos" tanto por Taube como por González que "entregaron documentación que evidencia en forma contundente que existió delito de apropiación indebida por parte del denunciado". La empresa asegura que mientras les daba la instrucción de que se destinaran fondos a inversiones de riesgo, esa no era la voluntad de sus clientes.