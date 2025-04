"Cuando vi los gusanos empecé a escupir": conductora de Canal 10 relató el asqueroso momento que vivió al comer una picada

“Me quería hacer una picadita para ver tranquilamente el partido de Peñarol”, contó Dide en una historia que subió a su cuenta de Instagram donde mostraba la caja transparente de las castañas y los gusanos vivos que se movían entre los frutos secos. " ¿Vieron eso que se está moviendo ahí? También me lo comí seguramente. No puedo más de las ganas de vomitar”, señaló.

Luego, compartió un segundo video hablando directamente a sus más de 30 mil seguidores. "Mi pregunta es: en el momento que stockean la góndola, ¿no se dan cuenta de que está todo agusanado? ¡Todo! Porque me imagino que no debe de haber sido la única caja de castaña de cajú que estaba llena de gusanos", dijo con asco la comunicadora mientras se escuchaba de fondo el relato del partido de fútbol.

La peor parte de su relato fue que contó que de debe haber comido "un montón de gusanos" antes de darse cuenta de que estaban en la caja. "Me lo puse para mirar el partido, armé una picadita. No había arrancado el partido que ya me había comido 10 castañas, típico. Cuando vi los gusanos, empecé a escupir. No saben lo que fue, un asco", recordó.