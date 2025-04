Periodista de Canal 10 se fue de Subrayado y emocionó a sus compañeros con su mensaje de despedida: "La vida empieza todos los días"

En su cuenta de Instagram, Varela escribió: "Hoy cerré un ciclo que duró 28 años en Canal 10. Más de la mitad de mi vida. Y me voy llena de amor y agradecimiento, y con el pecho un poquito apretado. Gracias a los que estuvieron y sostuvieron durante todos estos años. ¡A todos! Me voy a empezar una nueva etapa llena de ilusión, porque la vida empieza todos los días".

Junto a este texto publicó un video en el que narra su experiencia en la empresa. "Hoy fue el último día de un ciclo de 28 años. Pasé por primera vez por esta puerta en abril de 1997, y esa imagen se repitió día a día hasta ahora. Acá hice amigos maravillosos, conocí gente talentosa que me enseñó más de lo que había aprendido en la universidad. Peleé por los derechos de mis compañeros, bailé, reí, lloré, me emocioné. Viajé a distintas partes del mundo, haciendo periodismo".

snapins-ai_3615937170969128642.mp4

"Perdí gente valiosa y conocí otras que me llevo en el corazón", sigue su narración. "Acá abracé y me abrazaron, acá defendí y me defendieron. Acá disfruté de hacer periodismo y otras veces sentí que no era escuchada, pero en estos 28 años no tengo más que agradecimiento".