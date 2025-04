Un día de locos por la final de la Copa del Rey en España

Real Madrid voló hacia Sevilla, lugar en el que se jugará la final de la Copa del Rey contra Barcelona, pero le comunicó a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que no llevaría a cabo la rueda de prensa ni el entrenamiento oficial previo a la final programados para este viernes.

Los merengues emitieron un comunicado a la hora 15 uruguaya en el que expresaban, entre otras cosas: "El Real Madrid C. F. considera inadmisibles las manifestaciones públicas realizadas hoy por los árbitros designados para la Final de la Copa de S. M. el Rey que ha de celebrarse mañana 26 de abril de 2025".

Algunos párrafos más adelante expresa que "ante la gravedad de lo sucedido, el Real Madrid espera que los responsables de la R. F. E. F. y del estamento arbitral procedan en consecuencia, adoptando las medidas correspondientes en defensa del prestigio de las instituciones que representan".

_CDS5305.webp Javier Tebas Camilo dos Santos

La intención era que le cambiaran los árbitros, cosa que no sucedió, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Javier Tebas, subió una serie de tuits ante la negativa de los merengues de participar en la conferencia de prensa, ni en el entrenamiento oficial ni en la cena previa a la final. A su vez, quedó claro que no se cambiarán los árbitros designados para el partido decisivo.

Tebas aseguró que el conjunto blanco "no protesta, presiona. No se queja, amenaza. No discrepa, castiga..." y que "no quiere mejorar el fútbol, quiere su fútbol".

Real Madrid de Federico Valverde emitió un nuevo comunicado en el que ahora afirma que se presentará en la final contra Barcelona por la Copa del Rey

Cuando la amenaza de no presentarse de Real Madrid continuaba tomando mayor repercusión, no solo en España, sino en el mundo entero, pasada la hora 17 uruguaya de este viernes, el club emitió otro comunicado.

"Ante los rumores que han surgido en las últimas horas, el Real Madrid C. F. comunica que nuestro equipo nunca se ha planteado renunciar a jugar la final de mañana", comienza explicando.

Y continúa: "Nuestro club entiende que las desafortunadas e inapropiadas declaraciones de los árbitros designados para este partido, efectuadas 24 horas antes de la final, no pueden manchar un acontecimiento deportivo de trascendencia mundial que verán cientos de millones de personas y por respeto también a todos los aficionados que tienen previsto su desplazamiento a Sevilla, y a todos aquellos que ya están en la capital andaluza".

"El Real Madrid entiende que deben prevalecer los valores del fútbol, a pesar de la hostilidad y la animadversión que hoy han quedado de manifiesto, una vez más contra nuestro club, por parte de estos árbitros designados para la final", finaliza el comunicado.