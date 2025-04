Sebastián Sosa habló de la charla con Diego Aguirre por la chance de volver a Peñarol y cómo lo trataron los hinchas de Nacional en el Gran Parque Central

Sebastián Sosa habló este viernes del presente de Juventud de Las Piedras, de las ganas de ir por el título y de que no deja atrás su sueño de volver a Peñarol.

“Cuando rescindí en Pumas de México , Darío Rodríguez me dijo que me quería en Peñarol pero surgió la oportunidad de (Guillermo) De Amores y uno lo entiende. Siento que me quedé en la puerta de volver", explicó Sosa este viernes a El Espectador Deportes.

Y comenzó a hablar del presente de Juventud: "(El técnico) Diego Monarriz es mucho peor de lo que les muestra a ustedes (se ríe). Nos contagia alegría todos los días".

"Estamos con la ilusión de pelear el campeonato. El estilo descontracturado de Monarriz, ayuda a que no tengamos presión", indicó el arquero pedrense.

Y habló de la interna del plantel en los entrenamientos: "Siempre lo jodo a Agustín Rodríguez de que es el '9' que necesita Peñarol".

A su vez, dijo que "Iván Rossi no nos va a durar mucho, es un jugador muy completo. Le decimos Modric".

Por otra parte, Sebastián Sosa, habló del penal que le pateó Leonardo Fernández, el cual le anotó el transitorio 1-0 en el Parque Artigas.

"Antes de patear el penal, Leo me dijo que me lo cruzaba. Eso me ratificó que lo pateaba fuerte y al medio. Había estudiado 15 penales de su carrera", explicó Sosa.

Asimismo, admitió lo que fue su partido contra Nacional en el Gran Parque Central.

“Tengo que reconocer que en el Parque Central me trataron bien. Hubo gritos, pero dentro del folclore del fútbol, salvo uno o dos. Tengo que destacar el respeto de la gente de Nacional”, sostuvo.

También habló de una charla con Diego Aguirre sobre la chance de volver a Peñarol: "Diego Aguirre me dejó abierta la posibilidad de que si se abrían algunos caminos, podía terminar en el arco de Peñarol. Mi sueño siempre es volver".