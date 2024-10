Delgado dijo que "quizá no es el candidato que entusiasma a las masas", pero que la gente votará "a alguien que le asegura ser un buen presidente"

En la pieza, Delgado destacó: "La gente no elige un candidato, elige un presidente". El exsecretario de la Presidencia y mano derecha de Luis Lacalle Pou reconoció que su estilo de hacer política puede no ser el que enciende pasiones en la ciudadanía. "Quizá no es el candidato que entusiasma a las masas porque uno tiene que ser también crítico de sí mismo, autocrítico, no al punto de flagelarse, pero ser objetivo", señaló.